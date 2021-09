MotoGP : avec Fabio Quartararo et Johann Zarco, les Français de plus en plus passionnés

L'un est en passe de devenir le premier champion du monde français de la discipline reine sur deux roues, l'autre occupe la 4e place du classement des pilotes après 13 des 18 courses de la saison 2021. Grâce à leurs performances, Fabio Quartararo et Johann Zarco offrent un sérieux coup de projecteur à la MotoGP en France.

Alors qu'ils ne sont d'ordinaire que 13% à suivre ce championnat, les Françaises et les Français sont désormais 23% à se tenir informés des résultats de leur deux représentants. Ils sont par ailleurs 89% à pronostiquer le sacre mondial de Fabio Quartararo ; 31% en sont

même persuadés.

Voici les enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour Keneo et RTL, également consacré au regard des Françaises et des Français sur les deux roues. L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les mercredi 8 et jeudi 9 septembre 2021 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 392 amateurs de sport.

1. Quasiment deux fois plus à suivre la MotoGP

Traditionnellement, la MotoGP reste un sport mécanique relativement confidentiel dans l’hexagone. 13% des Français nous indiquent suivre la catégorie reine de la course moto en temps normal. C’est assez peu en comparaison de la Formule 1 (31% en 2018). Mais depuis un peu plus d’un an, le regard des Français se tourne de plus en plus vers ces Grands Prix. 10% d’entre eux nous confient ainsi suivre la MotoGP depuis les bons résultats des pilotes français.

Au total, près d’un Français sur quatre (23%) suit la saison en cours et plus particulièrement les hommes (29%) et les jeunes (36% des 25-34 ans). Il faut dire que les performances de Johann Zarco (quatre 2es places) et surtout Fabio Quartararo (cinq succès et deux 3es places) impressionnent.

2. Optimisme pour Fabio Quartararo

8e du championnat du monde l'an dernier après avoir décroché ses trois premières victoires dans la catégorie reine, Fabio Quartararo semble sur la voie royale pour aller décrocher le sacre mondial, ce qu'aucun pilote français n'a jamais réalisé.

À cinq manches de la fin de la saison, le Niçois de 22 ans comte 214 points, contre 161 pour son dauphin, l'Italien Francesco Bagnaia. Aussi, pour 89% des amateurs de la discipline il va aller chercher ce titre ; 31% en sont même certains.

