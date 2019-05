Moto - GP de France : Marc Marquez vainqueur au Mans

publié le 19/05/2019 à 15:50

Le Grand Prix de France moto, c’est un peu comme le concours de l’Eurovision. Tous les ans on espère un podium, voire une victoire, et tous les ans, le représentant tricolore termine loin du leader.



Ce fut encore le cas ce dimanche 19 mai 2019 lors de ce Grand Prix de France qui a été dominé de bout en bout par l’Espagnol Marc Marquez. Déjà auteur de la pole position la veille, la 55ème de sa carrière en Moto GP, le quintuple champion du Monde a, comme l’an passé, remporté la course.

Pour sa 47ème victoire en Moto GP, sa troisième de la saison en cinq courses, Marquez et sa Honda devancent sur la ligne d’arrivée les deux Italiens de Ducati, Andrea Dovizioso et Danilo Petrucci

Du côté des Français, on attendait beaucoup du jeune Niçois Fabio Quartararo. Mais le pilote de l’écurie Yamaha Petronas parti en 10ème position a pris un très mauvais départ et s’est vite retrouvé en queue de classement avant de tenter une impossible remontée.



Quartararo termine finalement 8ème. Quant à Johann Zarco parti en 14ème position et trop handicapé par sa KTM encore trop poussive, il finit 13ème.



Malgré le temps maussade, le froid et la pluie, ce Grand Prix de France fut un énorme succès populaire car plus de 105.000 spectateurs s’étaient massés autour du circuit Bugatti pour assister à la course.