publié le 28/11/2020 à 22:50

Un vibrant hommage a été rendu ce samedi 28 novembre à Christophe Dominici, décédé à l’âge de 48 ans mercredi, dans des circonstances qui restent à déterminer. Une minute de silence a été observée avant la rencontre entre le XV de France et l'Italie en Coupe d'automne des nations au Stade de France. Pour témoigner leur émotion, les joueurs français ont arboré un maillot avec le surnom "Domi". Une bâche "à l’effigie de la figure du Stade Français" a par ailleurs été tendue sur les tribunes, rapporte BFM TV.

Le président de la Fédération française de rugby, Bernard Laporte, était présent au Stade de France pour cet hommage. Ce dernier était sélectionneur à l'époque où Christophe Dominici était "un membre éminent" de l'équipe de France, il l'avait également fait éclore au très haut niveau au Stade français auparavant. Il avait exprimé sa tristesse mercredi, évoquant la perte d'un "ami" et d'un "frère". "Personnellement, j'ai perdu un ami, voire un frère. On a dû mal à réaliser", avait-il dit. Il avait ensuite demandé un hommage "très grand" et "à la hauteur" de ce que Christophe Dominici avait "apporté au rugby".

Un premier hommage avait été rendu à Toulon : lors de la 10e journée du Top 14, le RCT a diffusé des photos de son ancien joueur sur les écrans du stade Mayol. "Domi, le rugby varois te salue", a écrit le club. Sur la pelouse, un portrait du joueur accompagné du slogan "Toulonnais à jamais" a également été déployé alors que les participants ont respecté une minute de silence pour saluer le grand sportif.