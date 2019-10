publié le 07/10/2019 à 17:01

Si l’athlétisme servait de répétition, le football a bien des craintes à avoir. André Giraud, le président de la Fédération française d'athlétisme, réagit sur RTL : "On n'avait pas de public déjà. On mettait un temps fou pour aller au stade en autocar et c'était un petit championnat. Il n'y avait personne dans les tribunes. Quand les supporters vont débarquer, je suis curieux de savoir comment ça va se passer".

Quant aux acteurs, ils devront s'adapter. Bernard Amsalem est membre de la Fédération internationale : "Ils auront à jouer dans un stade, sortir du stade pour aller s'entraîner à l’extérieur, à rentrer dans des vestiaires réfrigérés. Moi je pense que l'encadrement de ces sportifs, les médecins en particulier, prennent tout ça en compte. Pour éviter des accidents ou des traumatismes physiques ou psychologiques à cause de ça".

Et puis au-delà de l'événement, il y a ses conséquences. "L'impact en rejet de carbone sera énorme à l'échelle d'un petit pays comme le Qatar. Je pense que là, l'opinion publique sera encore plus polarisée sur le sujet. Ça pose des questions de fond", ajoute-t-il. Même déplacée en novembre-décembre 2022, cette Coupe du monde sera celle de tous les excès.