Mondiaux d'athlétisme 2019 : le programme de lundi 30 septembre

publié le 30/09/2019 à 12:07

Au sortir d'un week-end cauchemardesque, l'équipe de France d'athlétisme ne décrochera pas de première médaille aux Mondiaux de Doha lundi 30 septembre. Les Bleus peuvent toutefois entretenir des espoirs. Pascal Martinot-Lagarde et Wilhem Belocian disputent les séries du 110 m haies (19h05 heure française). Alexie Alaïs est, elle, engagée dans les qualifications du javelot dames (15h30).

Les six finales du jour, sans aucune Française ni aucun Français, donc, sont chez les dames la hauteur, le 3.000 m steeple et le 800 m, chez les hommes le lancer du disque, le 5.000 m et le 400 m haies. Autre fort attendu, les demi-finales du 200 m messieurs. Le Français Mouhamadou Fall s'est fait éliminer dès les séries en courant très loin de son niveau (4e en 20"63, alors qu'il a un record en 20"34). Le médaille de bronze olympique Christophe Lemaitre a décidé de faire l'impasse, faute d'une forme suffisante.

Depuis le début de ces Mondiaux, la délégation bleu-blanc-rouge additionne les désillusions, avec Yohann Diniz (abandon sur 50 km marche), Renaud Lavillennie (éliminé en qualifications à la perche), Jimmy Vicaut (7e de sa demie sur 100 m) ou encore Pierre-Ambroise Bosse (8e de sa demie sur 800 m). Elle compte encore sur le décathlonien Kevin Mayer.

Le programme de lundi 30 septembre :

15h30 - Javelot dames (qualifications groupe A)

16h05 - 200 m dames (séries)

17h00 - Javelot dames (qualifications groupe B)

17h20 - 400 m dames (séries)

19h05 - 110 m haies hommes (séries)

19h30 - Hauteur dames (finale)

19h50 - 200 m hommes (demi-finales)

20h15 - Disque hommes (finale)

20h20 - 5.000 m hommes (finale)

20h50 - 3000 m steeple dames (finale)

21h10 - 800 m dames (finale)

21h40 - 400 m haies hommes (finale)