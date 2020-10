publié le 26/09/2020 à 14:56

Elle est rare dans les médias. Alors que débute ce dimanche 27 septembre le tournoi de Roland-Garros dans des conditions très particulières, Mary Pierce nous a livré ses impressions sur cette édition 2020 qui promet d’être historique. À cause de l’épidémie, seulement 1.000 personnes par jour maximum pourront assister aux matchs.

Pour les joueurs professionnels, jouer dans le silence, c’est très déroutant selon Mary Pierce : "Ça fait une différence énorme. Quand on a l’habitude de jouer sur le Philippe Chatrier, il y a 15.000 personnes, le public qui applaudit, qui crie, (…) Ça nous aide énormément, ça nous donne de l’énergie, de la force. (…) Quand on fait un joli coup gagnant et qu’il n’y a pas d’applaudissements derrière, ça fait très bizarre".

La météo qui est bien plus fraîche en octobre qu’en juin, est loin d’être anecdotique pour les joueurs : "Il faut rester chaud, il faut bien s’échauffer avant, (…) on joue sur terre battue, les balles sont lourdes, ça va être différent cette année, c’est la première fois que les joueurs et joueuses vont connaître ces conditions-là."

Mary Pierce, qui est devenue végétalienne il y a un an est convaincue que ce régime alimentaire améliore les performances, à l’instar de Lewis Hamilton, Novak Djokovic ou encore Venus et Serena Williams qui sont tous vegans.

Un pronostic pour Roland Garros cette année ? Mary Pierce mise sur une 13e victoire de Rafael Nadal alors que Fabrice Santoro, ex-numéro 17 mondial, et qui était en ligne en fin d’émission, pense que c’est l’année de Novak Djokovic, très en forme : "le seul match qu’il ait perdu ces dernières semaines, c’est celui contre lui-même", en référence à sa disqualification lors de l’US Open après avoir envoyé par mégarde une balle sur une juge de ligne.