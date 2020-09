Danièle Thompson : "J’ai fini d’écrire ma série sur la jeunesse de Brigitte Bardot"

publié le 19/09/2020 à 15:00

C’était un Journal Inattendu placé sous le signe de l’humour et du cinéma, samedi 19 septembre avec Danièle Thompson. La scénariste et réalisatrice est venue nous parler des deux grandes rétrospectives consacrées en ce moment à la cinémathèque de Paris à Louis de Funès et à son père Gérard Oury. Avec lui, elle a co-scénarisé les plus grands succès du cinéma français, "La grande vadrouille", "La folie des grandeurs", "Les aventures de Rabbi Jacoba ou encore "La boum". Travailler avec Gérard Oury a été pour elle une expérience exceptionnelle.

Des souvenirs de tournage avec Bourvil aux concerts de David Bowie, Danièle Thompson est nostalgique de cette époque mais continue de ne jurer que par le travail. Elle vient de finir d’écrire avec son fils Christopher Thompson le scénario d’une série télévisée consacrée à la jeunesse de Brigitte Bardot, actrice extraordinaire devenue l’icône de l’émancipation des femmes.

Danièle Thompson adore aller dans les salles de cinéma et de théâtre, où elle continue d’aller voir ses amis sur scène comme Valérie Lermercier qui sera bientôt à l’affiche de "Aline", film consacré à la vie et à la carrière de Céline Dion. Ou encore Michel Boujenah qui tiendra à partir du 15 octobre au Théâtre des Variétés à Paris le rôle mythique d’Harpagon dans "L'avare. Michel Boujenah, très proche de Danièle Thompson dit que dans cette femme "est un cadeau", et qu’il est "jaloux de son mari".

Danièle Thompson à RTL le 19 septembre 2020 Crédit : RTL