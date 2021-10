Les infos de 8h - Marathon de Paris : greffé des deux poumons, Alexandre Allain va prendre le départ

Le marathon de Paris fait son grand retour ce dimanche, 30 mois après sa dernière édition. En 2020, le marathon n'a pas pu se tenir en raison de la pandémie. Un peu plus de 42 km entre le départ et l'arrivée pour les coureurs qui devraient être entre 30.000 et 35.000. Parmi eux, Alexandre Allain, un coureur pas comme les autres. Atteint de la mucoviscidose, greffé des deux poumons, Alexandre participe pour sensibiliser le public aux dons d'organes.

"Avant la greffe, faire un pas, pour moi c'était déjà un marathon, donc là me dire que je vais aller me confronter à 42 km, c'est un vrai plaisir. Parler du don d'organe forcément c'est un peu anxiogène parce qu'on parle souvent de la mort de quelqu'un. Moi je préfère le prendre sous le prisme de la vie avec les projets, les aventures que je mène. Je suis la preuve réelle que le don d'organes sauve des vies. Sans cette greffe, je n'aurais pas vu l'année 2018 et je ne serais pas là sur la ligne de départ", nous dit-il.

"Ces poumons là viennent d'un don anonyme. Cette personne là dans son malheur a fait mon bonheur. En quelque sorte je vais un peu courir pour deux et franchir cette ligne d'arrivée pour deux", poursuit Alexandre.

