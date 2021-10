Assassinat de Samuel Paty : que sont devenus les adolescents mis en cause ?

Samuel Paty : que sont devenus les adolescents mis en cause

Samuel Paty : que sont devenus les adolescents mis en cause

Samuel Paty : que sont devenus les adolescents mis en cause

Samuel Paty : que sont devenus les adolescents mis en cause

Il y an, l'enseignant Samuel Paty était décapité. Six mineurs d'à peine 15 ans avaient très vite été interpellés. L'une a menti sur le cours sur la liberté d'expression à l'origine du drame, les autres ont désigné Samuel Paty au terroriste contre de l'argent. Plusieurs sont poursuivis pour complicité et risquent 20 ans de prison.

Alors ces adolescents ne sont pas incarcérés, ils ont été placés sous contrôle judiciaire strict. Deux fois par mois ils sont évalués par un éducateur et ils ont l'interdiction totale d'entrer en contact même par les réseaux. Du coup, ils ont déménagé, souvent dans de la famille proche, loin des Yvelines.

La collégienne qui avait menti n'a pas le droit de voir son père, incarcéré pour ses vidéos qui dénonçait Samuel Paty. Selon nos informations, tous ont respecté leurs obligations et la plupart sont passés dans la classe supérieure, l'un d'eux vise même une école d'ingénieur.

Culpabilité, honte et regrets

Alors, comment vivent-ils leur implication dans l'assassinat de Samuel Paty ? Culpabilité, honte, regrets, et parfois larmes... Jacky Attias est l'avocat du jeune homme le plus impliqué, celui à qui le meurtrier a remis l'argent pour désigner l'enseignant. "Il a une très grande souffrance intérieure. Ce qui l'obsède, c'est la famille qui a été brisée", nous dit-il. Le collégien a vu le cadavre de Samuel Paty, des images qui le hantent encore.

Lors des auditions, les collégiens admettent leur rôle mais affirment qu'ils n'avaient aucune idée des intentions criminelles du terroriste. C'était "juste pour l'argent", dit l'un d'eux. Tout l'enjeu sera de savoir si la complicité est retenue et si certains iront en prison à l'issue de l'enquête d'ici au moins deux ans.