publié le 05/04/2020 à 08:55

Tandis que 50.000 participants avaient déjà leur dossard, il faudra attendre octobre prochain pour ceux qui avaient prévu de faire le marathon de Paris, reporté en raison de l'épidémie du coronavirus. Pour les vrais sportifs qui ont besoin d'endorphine chaque jour, ce n'est pas simple.

Mais on peut compter sur la créativité tous. Par exemple, sur Facebook, un groupe créé il y a trois semaines propose des défis qui sont lancés tous les matins et à la même heure à faire chez soi, et cela cartonne.

Ce samedi 4 avril au matin, le coup d'envoi de la troisième édition a été donné par Bernard, l'un des quatre créateurs de ce challenge. Il a réalisé ce samedi 4 avril, un triathlon dans son jardin avoue avoir été surpris par l'engouement suscité par leur initiative connectée : "En l'espace d'une dizaine de jours, on s'est retrouvés avec 1.500 personnes de 46 pays différents". Parmi eux, Yannick s'est lancé dans un marathon : "Je le fais dans mon jardin, sur une distance de 41 mètres, à répéter 1.030 fois en hommage au marathon de Paris qui devait se dérouler ce week-end", explique le sportif.

Pour rejoindre ce groupe, il suffit de taper "Confined.sport.challenge" sur Facebook.



