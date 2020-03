Tarn : confiné, il réalise un marathon chez lui

publié le 28/03/2020 à 22:03

Pour s'occuper pendant le confinement, qui durera jusqu'au 15 avril, on peut trouver des jeux avec nos enfants, renouer avec les livres qu'on a laissé traîner ou encore... faire un marathon dans son jardin.

C'est dans le Tarn que ça se passe. Timothée a tourné en rond dans son jardin, pour montrer qu'on peut faire du sport et faire grossir une cagnotte en ligne, qui doit permettre de construire une pièce médicalisée pour un petit enfant de 9 ans atteint d'une infirmité cérébrale.

Le plus dur, c'est de courir seul. "Ma compagne et ma fille sont là pour m'encourager. Les voisins font coucou et mes poules me regardent passer un coup dans un sens, un coup dans l'autre... Elles ne comprenaient pas trop", explique Thimothée.

Devant ce public insolite, c'est avec une démarche solidaire qu'il a réalisé sa performance. Il veut montrer qu'on peut "rester chez soi tout en faisant du sport et pourquoi pas des longues distances sans s'aventurer en campagne en prenant des risques".

Après avoir accompli une boucle de 147 mètres à 287 reprises en 4h36, Thimothée pouvait franchir la ligne d'arrivée accueilli par sa famille.