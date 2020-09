Huawei : l'usine ouverte en France sera la première hors de Chine

publié le 23/09/2020 à 01:30

"Ce sera la première usine Huawei hors de Chine et elle sera en France". Voilà ce qu'a déclaré ce mardi Jean-Marie Le Guen, membre du conseil d'administration de Huawei France.

Invité sur BFM Business, Jean-Marie Le Guen a affirmé que le groupe de télécoms chinois a bien pour volonté d'ouvrir une usine de production sur le sol français. Ce sera la première usine du groupe en dehors de Chine. "Je pense que ce sera annoncé dans les semaines ou les mois qui viennent", a ajouté Jean-Marie Le Guen. "On va passer d'entreprises mondiales à des sujets d'entreprises multinationales et le but de Huawei, c'est d'être Français en France, européen en Europe, comme LVMH qui essaye d'être Chinois en Chine", a conclu le membre du conseil d'administration de Huawei France.

Avec 500 emplois à la clé. L'usine produira des antennes pour la 4G et la 5G, et espère ainsi générer un milliard d'euros par an sur tout le continent. En février dernier, le groupe avait aussi annoncé qu'il fera travailler des sous-traitants français : STMicro, Sodexo, Bolloré Logistique.