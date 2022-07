Crédit : MILLEREAU Philippe / KMSP / KMSP via AFP

Les infos de 5h - JO 2024 : "Pas d'impôt JO et 400.000 billets" distribués, annonce Macron

"Pas d'impôt JO" lié aux Jeux de Paris 2024. C'est ce qu'a assuré Emmanuel Macron ce mardi, deux ans pile avant la cérémonie d'ouverture, expliquant que les "Jeux doivent financer les Jeux". Par ailleurs, l'État "va acheter 400.000 billets" à l'occasion de ces jeux. Ils seront distribués aux jeunes et scolaires, surtout les moins de 16 ans, mais aussi à des bénévoles "qui contribuent aux Jeux et au sport en France".

Cette "billetterie populaire" évoquée par le Président sera également destinée "aux personnes en situation de handicap, à leurs aidants et aux fonctionnaires de l'État et des collectivités qui aident à ces Jeux, a précisé le chef de l'État dans un entretien au journal L'Équipe.

Cette sortie fait suite notamment aux interrogations sur le budget des jeux, qui a cristallisé nombre d'inquiétudes ces derniers mois, notamment en raison de l'inflation née principalement du conflit en Ukraine. Les discussions entre le Comité international olympiqueet le Comité d'organisation des JO pour tenter de cerner des pistes d'économies avaient déjà été entamées il y a quelques semaines.

Les organisateurs, dont le budget est garanti par l'État, doivent encaisser le choc inflationniste, et procèdent cette année à une revue budgétaire. Concernant la "billetterie populaire", Emmanuel Macron a expliqué que celle-ci "aura pour but de faciliter l'accès au sport et de permettre à ceux qui auront contribué au rayonnement des Jeux d'accéder à des compétitions, là où ils n'auraient peut-être pas pu se les payer".

