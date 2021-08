Les infos de 5h - Jeux Olympiques 2021 : les handballeurs français qualifiés pour les demi-finales

Une victoire sérieuse, appliquée, contre l'invité surprise des quarts de finale. Les handballeurs français se sont qualifiés pour les demi-finales mardi 3 août, après être venus à bout de Bahreïn, 42-28. Les Bleus de Guillaume Gille intègrent ainsi le dernier carré pour la quatrième fois de suite aux Jeux Olympiques.

"Notre compétition commence : notre but était vraiment d'atteindre les demi-finales, de faire partie des quatre meilleures équipes de l'année et de pouvoir prétendre à une qualification pour la finale", a expliqué Quentin Mahé au micro de nos confrères de France Télévisions à l'issue du match.

Les Bleus vont maintenant récupérer, avant de suivre attentivement le match entre l'Allemagne et l'Égypte mardi soir, devant leur écran. Ils affronteront l'équipe gagnante en demi-finale. "On a joué les deux équipes, en préparation et en compétition. Les deux fois, cela a été très serré, mais de toute façon à ce stade de la compétition il n'y a aucune préférence", a également confié Quentin Mahé.

Peu importe l'adversaire donc, l'objectif des handballeurs est le même : se qualifier pour la finale et être assurés d'une quatrième médaille consécutive aux Jeux Olympiques, après l'or de Pékin et Londres et l'argent de Rio.

