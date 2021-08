C'est un véritable casse informatique. Les données d'un million de cartes bancaire ont été volées par un hacker. Des données publiées ouvertement sur le darknet, la face cachée de la toile. Au total, 40.000 Français sont concernés, mais d'autres pourraient encore suivre. Le pirate a encore du stock en réserve.

Il faut imaginer un supermarché caché, c'est comme lorsque vous allez faire vos courses, sauf qu'on s'y rend via des algorithmes masqués, qu'on est sur des sites cryptés et qu'on n'y vend pas des légumes, mais des données privées. Des numéros de cartes bancaires en l'occurrence, avec date de validité et les trois chiffres de sécurité présents au dos des cartes. On y vend des adresses postales, des mails et parfois même des numéros de téléphone.

Et comme pour un supermarché, vous avez une vitrine : les voleurs numériques ont mis en devanture un échantillon de données. Parmi elles, 40.000 cartes bancaires françaises, un million de cartes du monde entier.

Derrière la boutique cachée on compte beaucoup plus. Ce sont des cartes qui, pour certaines, sont encore valables jusqu'en 2027. Pour vous faire une idée du business de ces vendeurs du darkweb, ils revendiquent en tout un stock de 2,5 millions de cartes bancaires, vendues environ 5 euros pièce. Ça fait déjà environ 12 millions d'euros de bénéfice.

