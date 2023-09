Les infos de 18h - Coupe du monde de rugby : les Bleus reçus par une foule en liesse à Rueil-Malmaison

La Coupe du monde de rugby débutera le 8 septembre, soit vendredi prochain, avec une grande affiche : France-Nouvelle-Zélande. Toutefois, le levé de rideau a lieu dès ce samedi 2 septembre, à Rueil-Malmaison, avec l'arrivée et l'installation de l'équipe de France à son camp de base. Les joueurs de Fabien Galthié se sont offert un bain de foule en centre-ville, et une cérémonie d'accueil.

Les Bleus ont été attendus par les supporters, venus les accueillir dans l'effervescence. Les rugbymans sont arrivés tels des rockstars. Les 33 du XV de France ont fendu la foule, au milieu de tous les supporters présents dans le parc du Bois-Préau : quelque 7.000 personnes sont venues les saluer.

"C'est beaucoup d'émotion, de voir tous les joueurs qui passent avec leur staff", nous a confié un homme, très heureux d'être dans la foule. Et d'ajouter que les Bleus "ont l'air à fond, et communiquent avec les supporters. C'est génial". "Bizarre", "impressionnant"... Les fans de rugby ne regrettent pas de s'être déplacés.

Les joueurs ont aussi reçu les fameuses casquettes, en anglais, brodées noir et or avec le logo de la Coupe du monde 2023. Une tradition du Mondial, qui marque bel et bien le début de la compétition. Après la cérémonie, les joueurs de l'équipe de France se sont installés à l'hôtel Renaissance, situé à côté de l'hippodrome de Saint-Cloud. Un ultime bol d'air avant le coup d'envoi du Mondial.

