Depuis quelques jours, Saint-Quentin-en-Yvelines est sous le feu des projecteurs du monde entier. On ne va pas se le cacher, la présence de Tiger Woods y est pour beaucoup. Mais les passionnés de la petite balle blanche sont de plus en plus nombreux en France.



Balayons les clichés qui disent que c'est un sport de riche ! La preuve, nous avons rencontré l'un des spectateurs sur place qui pratique dans la vie. Et pourtant, Pascal s'y est mis alors qu'il était métallurgiste. "On est des ouvriers-golfeurs", explique le retraité de 70 ans, qui s'est mis au golf après s'être découvert une passion pour Tiger Woods.



Lors de ses débuts, "il fallait prendre des cours, ce qu'on n'a pas fait mon frère et moi. On n'avait pas d'argent, parce que les cours c'est de l'argent", explique-t-il.

Les deux frères ont commencé à apprendre seuls, avec des vidéos avant d'aller en compétition. Il affirme aujourd'hui qu'une année de golf lui coûte moins cher qu'une année de cycliste amateur.

