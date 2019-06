publié le 07/06/2019 à 08:03

Une polémique qui fait couler beaucoup d'encre. Après l'annulation de l'ensemble des matches mercredi 5 juin en raison de la pluie, le calendrier de Roland-Garros est complètement chamboulé. En conséquence, les demi-finales du tableau féminin, traditionnellement jouées le jeudi après-midi sur le court Central, ont été reportées à la matinée de vendredi sur le Suzanne-Lenglen et le court Simone-Mathieu.



Une décision qui n'a pas manqué de provoquer la fronde d'Amélie Mauresmo, qui la qualifie de "honte" pour le tournoi. Cette décision, que beaucoup considèrent comme sexiste, s'explique en partie par la pression des chaînes internationales qui payent très cher les droits de diffusion. En décidant de faire jouer les demi-finales dames simultanément, les organisateurs ont voulu préserver une équité de temps et de repos pour les deux finalistes.

Le Central est donc quant à lui réservé au dernier carré des hommes. Le numéro un mondial Novak Djokovic affronte l'Autrichien Dominic Thiem. Avant eux, ce sont le tenant du titre Rafael Nadal et le Suisse Roger Federer qui seront sur le court lors de leur 6ème face à face à Roland Garros.

La programmation des demi-finales féminines demain @rolandgarros est une honte pour notre tournoi ! pic.twitter.com/oKPZUICmPp — AmelieMauresmo (@AmeMauresmo) 6 juin 2019

À écouter également dans ce journal

Politique - L'assouplissement des 80 km/h a été voté ce vendredi 7 juin nuit à l'Assemblée. Les députés ont adopté l'amendement qui prévoit de laisser aux préfets ou aux maires dans certains cas le soin de révéler ou non la vitesse sur les routes secondaires.



Société - Après trois mois de grève dans les services d'urgence et une manifestation hier, Agnès Buzyn propose une stratégie d'ensemble pour refonder le secteur. La ministre de la Santé annonce avoir confié une mission au Conseil national de l'urgence hospitalière et au député Thomas Mesnier.



Sport - La Coupe du monde féminine de football débute ce vendredi 7 juin (21h) avec le match d'ouverture entre la France et la Corée du Sud au Parc des Princes. Les Bleues affronteront ensuite la Norvège puis le Nigeria dans la phase de poules.