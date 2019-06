Roland-Garros 2019 : le programme de vendredi 7 juin avec Federer-Nadal

publié le 06/06/2019 à 17:40

Les derniers quarts de finale des simples dames et messieurs ont pu se dérouler normalement, jeudi 6 juin, au lendemain d'une journée pluvieuse. Les organisateurs ont donc pu programmer les demi-finales, en dépit d'une météo encore a priori capricieuse avec de la pluie annoncée jusqu'en fin de matinée et des orages plus tard dans l'après-midi.



Celles des dames, avec aucune membre du top 5 mondial, débuteront dès 11h. Sur le court Suzanne-Lenglen, l'Australienne Ashleigh Barty (8e mondiale) se frottera à la jeune Américaine Amanda Anisimova, 17 ans (51e). Sur le Simonne-Mathieu, la Britannique Johanna Konta (26e) défiera la jeune Tchèque Marketa Vondrousova (38e).

C'est le court central Philippe-Chatrier qui sera le théâtre des deux affiches masculines. La première doit débuter à 12h50. Elle oppose Roger Federer (3e mondial) à Rafael Nadal pour le 39e duel de leur histoire commune. L'Espagnol vise un 12e sacre Porte d'Auteuil. Jamais le Suisse ne l'a battu à Roland-Garros en cinq tentatives.

Dans la foulée, Novak Djokovic (numéro 1 mondial) retrouvera Dominic Thiem (4e) pour un remake du quart de finale 2017 remporté 7-6, 6-3, 6-0 par l'Autrichien face au Serbe. L'an passé, Thiem avait atteint la finale, perdue face à Nadal 6-4, 6-3, 6-2.

Le programme de vendredi 7 juin :

Court central Philippe-Chatrier (12h50) :

Roger Federer (SUI/N.3) - Rafael Nadal (ESP/N.2)

Novak Djokovic (SRB/N1) - Dominic Thiem (AUT/N4)



Court Suzanne-Lenglen (11h) :

Ashleigh Barty (AUS/N8) - Amanda Anisimova (USA)



Court Simonne-Mathieu (11h) :

Johana Konta (GBR/N.26) - Marketa Vondrousova (RTC)