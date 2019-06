publié le 07/06/2019 à 06:38

Les meilleurs adversaires du monde. Roger Federer et Rafael Nadal se retrouvent à Roland-Garros ce vendredi 7 juin. Cette demi-finale à la mi-journée sera la 39ème rencontre entre les deux stars du tennis. Le Suisse n'a jamais réussi à faire tomber l'Espagnol Porte d'Auteuil.



Federer sait donc qu'il n'est pas le favori avant ce match. Et ça lui donnerait presque encore plus de motivation. "Forcément, si tu parles terre (battue), tu parles toujours Rafa (ndlr : Rafael Nadal). Il est tellement incroyable ces dernières années que si tu reviens sur terre et que tu essayes de faire quelque-chose, il faut à un moment donné passer par Rafa. Donc, il n'y a pas de miracles", affirme sur RTL le joueur helvète de 37 ans.



"De mon côté, je me réjouis énormément de ce match. Je suis déjà trop content d'avoir atteint la demi-finale ici, alors j'ai encore moins de pression de mon coté. Je vais essayer mon maximum. (...) Jusque-là, il (Nadal) a été un rouleau-compresseur, donc forcément, c'est un match pas évident à jouer," reconnaît Roger Federer.