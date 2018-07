Les actualités de 18h : Geraint Thomas va remporter le Tour de France

publié le 28/07/2018 à 18:46

Sauf accident, c'est le Britannique Geraint Thomas de l'équipe Sky qui sera le vainqueur du Tour de France demain sur les Champs Elysées, à Paris. Il est ce samedi 28 juillet au soir le maillot jaune à la suite de l'avant-dernière étape, remportée par le Néerlandais Tom Dumoulin.



Le contre-la-montre entre Saint-Pée-sur-Nivelle et Espelette, qui s'est déroulé aujourd'hui dans les beaux paysages des Pyrénées-Atlantiques, a constitué une étape décisive avant la fin de la Grande Boucle. Pourtant, il n'y aura pas vraiment eu de suspens lors de ce rendez vous.

Cette fois-ci, ce n'est pas Chris Froome, mais bien Geraint Thomas qui a maîtrisé la situation de bout en bout. Fait plus imprévisible étant donnés les derniers tours de roues ratés de Froome : c'est l'ex-boss du peloton qui a remis les choses au point en s'adjugeant la troisième place du podium.

À écouter également dans ce journal :

- Agressions sexuelles : Une nouvelle affaire d'agressions sexuelles secoue les pompiers de Paris. Les militaires sont actuellement visés par trois enquêtes judiciaires pour des faits d'agressions sexuelles et de viol. Une jeune femme de 20 ans, qui avait rejoint la Brigade en juin 2016, a porté plainte pour viol à l'automne 2017 et une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Créteil. Deux autres femmes de la caserne de Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine, ont également déposé plainte pour des faits de harcèlement et d'agression sexuels.



- SNCF : Seulement 1 train sur 2 partira de la gare Montparnasse demain, le dimanche 29 juillet. En cause : l'incendie d'un poste électrique de RTE hier, qui perturbe toujours l'alimentation de la gare. La SNCF demande à son fournisseur d'électricité d'agir en urgence et assure que les clients concernés par les annulations de trains seront intégralement remboursés.



- Affaire Benalla : Alexandre Benalla juge qu'il "ne s'agit pas d'une affaire d'Etat mais plutôt d'une histoire banale". L'ex-collaborateur d'Emmanuel Macron s'est en effet exprimé hier soir sur TF1, après une interview dans Le Monde. Il dénonce une histoire de droit commun dans laquelle "il ne se passe rien".



- Justice : Le jeune homme de 18 ans qui avait sauté d'un RER en marche à 80 km/h pour échapper à ses agresseurs, le 15 juillet dernier, obtiendra peut-être justice. En effet, après plus d'une semaine d'enquête pour les retrouver, ils ont été placés en détention provisoire.