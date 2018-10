publié le 28/07/2018 à 11:30

Ce n'est pas encore officiel mais c'est tout comme : après trois années de domination de Christopher Froome, c'est un autre Britannique, lui aussi membre de la formation Sky qui va remporter le Tour de France 2018. 3e du contre-la-montre individuel entre Saint-Pée-sur-Nivelle et Espelette, samedi 28 juillet à la veille de l'arrivée à Paris, Geraint Thomas est assuré de la victoire finale, sa première sur un grand tour. La tradition exige en effet que le maillot jaune ne soit pas attaqué sur le parcours final vers les Champs-Élysées.



Sur les routes du Pays basque, le natif de Cardiff, 32 ans, a concédé 14 secondes au Néerlandais Tom Dumoulin alors qu'il comptait 2 minutes 5 d'avance sur son dauphin au classement général avant cette 20e et avant-dernière étape. Il montera donc sur le podium des Champs-Élysées avec un écart de 1'51" sur le 2e et 2'24" sur le 3e, Chris Froome, qui repasse finalement devant le Slovène Primoz Roglic grâce à sa 2e place dans le chrono à 1 seconde de Dumoulin.

Thomas en jaune depuis la 11e étape

Maillot jaune depuis l'arrivée de la 11e étape, la 2e de montagne, dans les Alpes, Geraint Thomas s'est aussi imposé le lendemain au sommet de l'Alpe d'Huez. Il n'a jamais véritablement inquiété par ses rivaux, se permettant même d'aller chercher des secondes de bonifications à trois autres reprises lors de la dernière semaine. Thomas vient de la piste (champion olympique par équipe en 2008 et 2012).

Derrière Roglic, le Néerlandais Steven Kruijswijk termine 5e du classement général (à 6'08"). Romain Bardet, 22e et 1er Français du chrono à 1'56" du vainqueur, passe devant l'Espagnol Mikel Landa et se classe finalement 6e à 6'57" de Thomas. Pour son 2e Tour de France, son compatriote et coéquipier Pierre Latour prend la 13e place et le maillot blanc de meilleur jeune. L'avenir lui appartient.

¿ STAGE 20 - TOP 10 GC ¿#TDF2018 pic.twitter.com/Kwp9Aqms5L — Le Tour de France (@LeTour) 28 juillet 2018

Autre Français assuré de monter sur le podium à Paris, Julian Alaphilippe, avec le maillot à pois de meilleur grimpeur. Le maillot vert de meilleur sprinteurs revient pour la 6e fois au Slovaque Peter Sagan, record de l'Allemand Erik Zabel égalé.

Les 5 derniers contre-la-montre individuels du Tour :

2017 (Marseille, 22,5 km) :

1. Maciej Bodnar (POL), 47,79 km/h

2. Michal Kwiatkowski (POL) à 01.

3. Chris Froome (GBR) 06.

...

14. Primoz Roglic (SLO) 49.

15. Mikel Landa (ESP) 51.

52. Romain Bardet (FRA) 2:03.



2017 (Düsseldorf, 14 km) :

1. Geraint Thomas (GBR), 52,28 km/h

2. Stefan Küng (SUI) à 05.

3. Vasil Kiryienka (BLR) 07.

...

6. Chris Froome (GBR) 12.

63. Romain Bardet (FRA) 51.

65. Primoz Roglic (SLO) 52.

102. Mikel Landa (ESP) 1:08.



2016 (Megève, 17 km) :

1. Chris Froome (GBR), 33,2 km/h

2. Tom Dumoulin (NED) à 21.

3. Fabio Aru (ITA) 33.

...

5. Romain Bardet (FRA) 42.

23. Geraint Thomas (GBR) 2:09.



2016 (La Caverne du Pont-d'Arc, 37,5 km) :

1. Tom Dumoulin (NED), 44,776 km/h

2. Chris Froome (GBR) à 1:03.

3. Nelson Oliveira (POR) 1:31.

...

7. Geraint Thomas (GBR) 2:00.

30. Romain Bardet (FRA) 3:52.



2015 (Utrecht, 13,8 km) :

1. Rohan Dennis (AUS), 55,446 km/h

2. Tony Martin (GER) à 05.

3. Fabian Cancellara (SUI) 06.

...

39. Chris Froome (GBR) 50.

145. Romain Bardet (FRA) 1:34.