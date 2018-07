publié le 27/07/2018 à 21:11

Un jeune homme de 18 ans s'est jeté par la fenêtre du RER C à la mi-juillet, pour échapper à des agresseurs, révèle Le Parisien vendredi 27 juillet. Grièvement blessé par les coups reçus et sa chute et toujours hospitalisé, il est hors de danger mais s'est vu prescrire 42 jours d'ITT.



Les faits remontent au 15 juillet dernier. Le jeune homme se trouve dans le RER C dans l'après-midi quand 5 jeunes âgés de 14 à 17 ans montent à la gare de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne). La situation dégénère, mais aucun passager n'intervient.

Pour échapper à ses agresseurs, la victime saute du train en marche depuis une fenêtre ouverte. Des passagers appellent la police, et les agresseurs présumés fuient. Le conducteur du train aurait mal reçu le message, selon le quotidien, et n'a pas stoppé son RER. C'est un conducteur arrivant dans l'autre sens qui repère la victime et s'arrête en attendant les secours.

Les 5 agresseurs présumés ont été arrêtés mercredi 25 juillet. Quatre d'entre eux ont été placés en détention provisoire, et le 5e a été placé sous contrôle judiciaire.