publié le 28/07/2018 à 09:16

La Brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP), l’unité de l’armée de terre, compte pas moins de 8 500 membres, mais seulement 3 % de femmes. Pour elles, dans un milieu professionnel extrêmement masculin, les pratiques machistes et les dérives sont nombreuses. De nombreuses affaires judiciaires viennent mettre au jour des pratiques relevant de harcèlement et d'agression sexuels.



Le Monde révèle l'histoire d'une des jeunes recrues, Alizée. À 20 ans, elle débute ses classes au fort de Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne). Trois mois plus tard, elle est déclarée inapte par le service de santé des armées. Son rêve d'intégrer les sapeurs-pompiers a viré au cauchemar entre brimades sexistes et agressions. Quand elle dénonce ces comportements, sa hiérarchie la traite de "menteuse ", de "fouteuse de merde", assure la jeune femme.



Un jour où elle se blesse sous la douche, elle sollicite un caporal pour pouvoir désinfecter sa plaie. Très vite, "il m’a plaquée contre le mur, (…) il a commencé à mettre sa main sur mon tee-shirt, me disant 'laisse-toi faire, tu vas aimer'", précise Alizée. "Je voulais partir mais je n’arrivais même pas à crier", précise la jeune femme. Elle raconte "la main sous le soutien-gorge, ses seins broyés, puis ces doigts qui la pénètrent".

Deux autres cas à la caserne de Boulogne-Billancourt

À l’automne 2017, après une tentative de suicide, elle dépose plainte. Selon les informations du Monde, une enquête préliminaire pour viol a été ouverte au parquet de Créteil. Frank Berton, l’avocat de la jeune fille, n’exclut pas de déposer une plainte avec constitution de partie civile, pour viol, harcèlement sexuel et moral, afin qu’un juge d’instruction soit désigné.



Cette enquête intervient alors que le parquet de Paris est saisi de deux autres dossiers tout pour la BSPP. Deux femmes de la caserne de Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine, ont porté plainte en mars. L’une accuse notamment, son caporal-chef d’avoir eu des gestes déplacés à son égard, et d’avoir simulé un rapport sexuel fin 2016. Une enquête pour agression sexuelle et harcèlement sexuel est en cours. Dans le second cas, un caporal et un première classe sont mis en cause pour des faits de harcèlement et d’agression sexuels commis début 2018.