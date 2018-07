publié le 26/07/2018 à 12:30

Alors que le colombien Nairo Quintana a remporté la 17e étape du Tour au col du Portet mercredi 25 juillet, au classement général Chris Froome a laissé la 2e place au néerlandais Tom Dumoulin.



Le coureur britannique est donc désormais 3e de la Grande Boucle. Une journée à oublier pour lui, d'autant plus que le coureur s'est fait plaquer au sol par un gendarme alors qu'il regagnait le bus de la Sky. Avec son imperméable gris, le gendarme l'a pris pour un cyclotouriste.

Chris Froome, quadruple vainqueur du Tour de France, a trouvé plus fort que lui cette année. À quelques jours de l'arrivée, il semble avoir abandonné l'idée de gagner le Tour. La victoire semble être promise à son coéquipier Geraint Thomas qui n'a pas quitté le maillot jaune depuis la 11e étape.

Geraint Thomas préparé pour gagner

Pour Laurent Jalabert, "Geraint Thomas ne peut plus perdre le Tour (...) avec une équipe aussi forte, avec un garçon en 3e position qui reste une menace. Christopher Froome sera là pour sauter dans la roue de tous ceux qui voudront attaquer pour le faire perdre". Froome va être "l'ange protecteur" de Thomas.



"Il y a cette équipe super puissante, parfois trop même, qui nous ennuie parce qu'elle verrouille la course, mais elle est dans un rôle défensif et c'est normal car ils ont l'avantage du score". "On n'était pas sûr que Froome puisse être au départ on a préparé Geraint Thomas pour gagner le Tour et ça marche" conclut Laurent Jalabert.