Tour de France 2018 : 20e étape Saint-Pée-sur-Nivelle - Espelette samedi 28 juillet

publié le 27/07/2018 à 17:00

La 20e et avant-dernière étape de ce Tour de France 2018 propose un contre-la-montre au cœur du Pays basque, samedi 28 juillet, entre Saint-Pée-sur-Nivelle et Espelette. Le parcours de 31 kilomètres, très accidenté, alterne montées raides et descentes très techniques. "Il n'y a qu'un seul chrono individuel sur le Tour. Mais il est gratiné !", s'exclame le directeur de course Thierry Gouvenou.



Deux points intermédiaires sont prévus, le premier à Ustaritz (km 13), à proximité de la Nive, le second au-dessus de Souraïde avant la route des crêtes (km 22). La fin de parcours est pimentée par le petit col de Pinodieta (900 m de montée à 10,2 % de pente moyenne). La petite ville d'Espelette (2.000 habitants) accueille le Tour pour la première fois. Le premier coureur s'élance à 12h00 (le dernier du classement général), le maillot jaune Geraint Thomas à 16h29.

Tour de France 2018 : le profil de la 20e étape Crédit : Sophie RAMIS, Paul DEFOSSEUX / AFP

Les 5 derniers contre-la-montre individuels du Tour :

2017 (Marseille, 22,5 km) :

1. Maciej Bodnar (POL), 47,79 km/h

2. Michal Kwiatkowski (POL) à 01.

3. Chris Froome (GBR) 06.

...

14. Primoz Roglic (SLO) 49.

15. Mikel Landa (ESP) 51.

52. Romain Bardet (FRA) 2:03.

2017 (Düsseldorf, 14 km) :

1. Geraint Thomas (GBR), 52,28 km/h

2. Stefan Küng (SUI) à 05.

3. Vasil Kiryienka (BLR) 07.

...

6. Chris Froome (GBR) 12.

63. Romain Bardet (FRA) 51.

65. Primoz Roglic (SLO) 52.

102. Mikel Landa (ESP) 1:08.



2016 (Megève, 17 km) :

1. Chris Froome (GBR), 33,2 km/h

2. Tom Dumoulin (NED) à 21.

3. Fabio Aru (ITA) 33.

...

5. Romain Bardet (FRA) 42.

23. Geraint Thomas (GBR) 2:09.



2016 (La Caverne du Pont-d'Arc, 37,5 km) :

1. Tom Dumoulin (NED), 44,776 km/h

2. Chris Froome (GBR) à 1:03.

3. Nelson Oliveira (POR) 1:31.

...

7. Geraint Thomas (GBR) 2:00.

30. Romain Bardet (FRA) 3:52.



2015 (Utrecht, 13,8 km) :

1. Rohan Dennis (AUS), 55,446 km/h

2. Tony Martin (GER) à 05.

3. Fabian Cancellara (SUI) 06.

...

39. Chris Froome (GBR) 50.

145. Romain Bardet (FRA) 1:34.