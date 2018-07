publié le 31/07/2017 à 09:43

Un sourire à la une de vos journaux ce matin. Camille Lacourt, 32 ans, prend sa retraite et l'a fêté avec un avec un nouveau titre de champion du monde, à Budapest. Le 5e hier sur 50 m dos pour la dernière course de sa carrière. Une ligne de plus à un palmarès déjà bien long et un grand moment d'émotion.





Sur le podium, pendant la Marseillaise, Camille Lacourt n'a pu cacher son émotion. Ses yeux bleus piscine se sont brouillés. Il a certainement revécu tous les grands moments de sa carrière, ses premiers titres à Budapest justement il y a 7 ans, ses 3 couronnes européennes. Puis cette victoire sur 100m dos partagée avec Jérémy Stravius aux mondiaux de Shanghaï en 2011.

Sans oublier bien sûr, ces 3 titres sur ce 50 dos qu'il chérit tant aux mondiaux de Barcelone, Kazan et Budapest hier. Au moment de résumer sa carrière, Camille Lacourt est surtout fier d'une chose. "Ce que je retiens, c'est que j'ai souvent mis un genou à terre et j'ai su me relever à chaque fois. C'est un caractère important quand on est sportif de haut-niveau", confie-t-il au micro de RTL.

D'une tumeur à la hanche qui aurait pu mettre un terme à sa carrière, d'une rupture amoureuse difficile et surtout de ses deux grands échecs à Londres en 2012 et Rio l'an passé. Ces médailles olympiques qui manquent cruellement à son prestigieux palmarès.

À écouter également dans ce journal

- Euro féminin de football. Les Bleues ont été éliminées par l'Angleterre 1-0 en quart de finale. La France, 3e au classement FIFA, échoue une nouvelle fois à atteindre les demi-finales européennes et quitte les Pays-Bas avec beaucoup de regrets.



- En Formule 1, nouvelle victoire de Sebastian Vettel, sur Ferrari. Le leader du championnat s'est imposé hier en Hongrie, devant son coéquipier Kimi Raïkkonën et creuse son avance sur le Britannique Lewis Hamilton arrivé 4e.