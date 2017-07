publié le 30/07/2017 à 16:12

Sebastian Vettel est de retour sur la plus haute marche du podium. Au terme d'une dernière partie du Grand Prix de Hongrie complètement folle, l'Allemand a tenu bon face aux assauts de Kimi Raïkkönen et la remontée des Mercedes de Valtteri Bottas d'abord et de Lewis Hamilton ensuite. Avant le break estival, le pilote Ferrari fait une excellente opération au championnat du monde, reléguant le Britannique de la firme à l'étoile à 14 longueurs. Avec quatre victoires cette saison, il fait aussi bien que son premier rival au championnat.



La course aurait pu être un long fleuve tranquille pour Sebastian Vettel et Ferrari. Il n'en a rien été. Avant le premier ravitaillement, les pilotes Ferrari avaient pourtant la course bien en main. L'issue du Grand Prix laissait peu de place au suspense au moment où Sebastian Vettel, large leader, a commencé à se plaindre à la radio d'un problème de direction pouvant avoir des conséquences sur l'état de ses pneumatiques. En clair, son volant virait à gauche en pleine ligne droite.



Jeu de dupes entre Ferrari et Mercedes

La situation a quasi-immédiatement profité à Kimi Raïkkönen. Le Finlandais, qui s'est arrêté seulement un tour après son coéquipier au 32e tour alors que ses pneus étaient encore performants, est revenu dans les échappements de son coéquipier. Pour la firme au cheval cabré, la course a pris un tournant, qui aurait pu être dramatique, lorsque les Mercedes de Valterri Bottas et Lewis Hamilton se sont retrouvés sur la même image que les Ferrari.

Face à cette situation, chaque pilote a tenu à défendre ses intérêts propres auprès de son équipe. Si Kimi Raïkkönen a quémandé le retrait de Sebastian Vettel à son profit en vain, Lewis Hamilton a, de son côté, bien été entendu. Au bout de la ligne droite de départ-arrivée, Valtteri Bottas s'est écarté de manière ostentatoire pour laisser sa chance au triple champion du monde. Au prix d'une attaque incessante, Lewis Hamilton a bien essayé de se placer dans les échappements des Ferrari. Sans succès. Comme il l'avait promis au moment où Valtteri Bottas l'a laissé passer, Lewis Hamilton a rendu le podium à son coéquipier finlandais. La grande classe.



Red Bull se tire une balle dans le pied

L'ambiance a pris un sacré coup chez Red Bull. Au premier virage, quelques secondes après l'extinction des feux, les deux pilotes de la firme autrichienne rivalisaient plus que jamais avec les Mercedes, reléguant un Lewis Hamilton impuissant à la 6e place. Cet avantage, conséquent tant Daniel Ricciardo peut jouer les premiers rôles au championnat, n'a été que de courte durée.



Devant le Britannique, Max Verstappen, dépassé par son coéquipier sur sa droite, est alors rentré trop fort dans le virage 2 pour retrouver sa position. Trop rapide pour aborder le virage, Max Verstappen n'a pas pu tourner et a donc fatalement percuté de plein fouet la monoplace de Daniel Ricciardo. L'Australien a été contraint à l'abandon.



Double peine pour Red Bull : le Néerlandais est pénalisé de dix secondes lors de son ravitaillement. "Il est puni c'est normal, dix secondes de pénalité pour lui, deux heures de pénalité pour moi. C'est une énorme erreur de sa part. Je l'ai dépassé. Quand il m'a vu le dépasser, il a du se dire : 'Il faut absolument que je batte mon coéquipier'", commentait l'Australien au micro de Canal +. Pour Daniel Ricciardo, plus question de sourire. Le quatrième homme du championnat, qui n'avait jamais abandonné en Hongrie, ne cachait pas sa frustration à son équipe avec des gestes plus qu'explicites. Les contacts entre Romain Grosjean et Nico Hülkenberg et Carlos Sainz Jr et Fernando Alonso n'ont, quant à eux, pas été suivis de pénalités.



Grosjean out

Nouveau week-end à oublier pour Romain Grosjean. Victime d'une crevaison lente au 22e tour, le Français, seulement 15e sur la grille de départ, est rentré aux stands pour procéder à un changement de pneus. À sa sortie des stands, l'image est dramatique : la roue arrière gauche de la Haas est mal serrée. L'abandon est inévitable.

Classement du Grand Prix de Hongrie 2017

1. Sebastian Vettel (Ferrari)

2. Kimi Raïkkönen (Ferrari)

3. Valtteri Bottas (Mercedes)

4. Lewis Hamilton (Mercedes)

5. Max Verstappen (Red Bull-Tag Heuer)

Abandons : Nico Hülkenberg (Renault), Paul Di Resta (Williams-Mercedes), Romain Grosjean (Haas-Ferrari), Daniel Ricciardo (Red Bull-Tag Heuer).