publié le 31/07/2017 à 05:12

Quel clap de fin pour Camille Lacourt. Dimanche 30 juillet, le marseillais a tiré sa révérence en décrochant son cinquième titre de champion du monde, à Budapest. En 24 sec 35, il s'est imposé sur le Japonais Junya Koga (24.51) et l'Américain Matt Grevers (24.56). Une ultime finale et un dernier sacre pour le nageur qui, à 32 ans, conclut sa carrière internationale. "Penser que c'est fini, que c'est la dernière Marseillaise, c'est beaucoup de plaisir et énormément d'émotion", a confié Camille Lacourt, les yeux brillants.



Et de se réjouir : "Je suis vraiment content de la façon dont ça se finit. Je suis ravi de finir ma carrière sur la plus haute marche du podium mondial. C'était l'objectif, je suis ravi de pouvoir vivre ça. C'est une compétition réussie, je suis vraiment content d'y être arrivé". D'autant plus que pour Camille Lacourt, c'est justement à Budapest que sa carrière avait démarré en 2010.

Une carrière dorée

Si la belle gueule de la natation française a souvent fait la Une des magazines people, Camille Lacourt n'en est pas moins un grand champion tricolore. En témoigne son impressionnant palmarès : cinq fois champion du monde, cinq fois champion d'Europe et quatorze fois champion de France. Seule ombre au tableau de ses médailles, un titre olympique que le Français n'aura pas réussi à décrocher.

Une carrière à laquelle Camille Lacourt n'a pas pu s'empêcher de penser alors qu'il était sur la première marche du podium, à Budapest ce dimanche. "C'est la première fois que, sur un podium, je me retourne sur tout ce qu'il s'est passé dans ma carrière. Évidemment, il y a eu des bons moments. Je me souviens aussi des moments difficiles, des gens grâce à qui on a réussi à se relever, les amis, la famille...", a confié le sportif, avant d'ajouter : "c'était une de mes plus belles Marseillaise, avec le plus d'émotion".

Le nageur avait pourtant décidé de mettre fin à sa carrière internationale depuis longtemps. "Je le savais avant les Jeux Olympiques (en 2016 ndlr) (...) j'avais envie de boucler la boucle, de faire une dernière saison de transition, entre ma vie sportive et ma reconversion", explique-t-il d'après l'AFP.



Pour le marseillais qui ouvre un bar à cocktails à Paris, pas de regrets. "Il y a une chose qui ne va vraiment pas me manquer, c'est l'entraînement ! C'était un moment extraordinaire, mais j'en ai ras le cul d'être dans l'eau et je suis content que ça se finisse !", a-t-il lancé. Une page se tourne pour Camille Lacourt donc, après avoir conclu sa carrière sportive de la plus belle des manières.