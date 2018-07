Le journal de 6h30 - JO 2018 : les Bleus de retour en héros, acclamés par la foule

publié le 27/02/2018 à 07:42

Du froid coréen au froid français, les Bleus sont de retour ! Toute la délégation des athlètes français des Jeux olympiques de Pyeongchang a atterri dans la soirée à Lyon avec plusieurs heures de retard, pour prendre ensuite la direction de Grenoble, la ville des Jeux d'hiver de 1968. Dans leurs bagages, les quinze précieuses médailles décrochées en Corée du Sud. Et pour les accueillir à la sortie de l'avion, plusieurs milliers de personnes.



Dès la sortie du bus, les athlètes ont été acclamés par quelque 3.500 personnes venues spécialement les féliciter, drapeaux tricolores à la main. Et la grande star est évidemment Martin Fourcade, le héros des Jeux d'hiver de Pyeongchang. Ce dernier a d'ailleurs pris la parole devant la foule : "On est très heureux d'être là. On n'avait pas du tout mesuré qu'il y aurait autant de monde, donc c'est génial", s'est réjoui le triple médaillé olympique.

À 19 ans, Perrine Laffont elle, est encore toute émerveillée de sa médaille d'or en ski de bosses. "Quand je la regarde, c'est vrai que j'ai du mal à me dire que oui, c'est moi qui ai gagné ça ! C'est un mélange de plein d'émotions : le plaisir, la joie, la fierté", a-t-elle confié devant les fans.

À écouter également dans ce journal :

- Neymar souffre d'une entorse, mais aussi d'une fissure osseuse, alors que le PSG doit affronter le Réal Madrid mardi prochain.



- C'est le jour le plus froid depuis le début de l'hiver, et les températures sont encore en baisse. Le plan grand froid est activé dans les trois quarts du pays, alors que trois sans-abri ont déjà été victimes des températures glaciales.



- Les syndicats préparent leur offensive contre la réforme de la SNCF. La CGT a déjà annoncé un mois de grève, au lendemain de l'annonce d'Édouard Philippe, qui pourra gouverner par ordonnance.



- Donald Trump recevra Emmanuel Macron du 23 au 25 avril prochain à Washington. Le Président français sera ainsi le premier dirigeant étranger à faire une visite d'État à la Maison blanche depuis l'élection du milliardaire.



- Washington appelle les Russes à faire cesser les bombardements sur le fief rebelle de la Ghouta, où plus de 550 civils ont été tués depuis le 18 février.



- Redoine Faïd est de retour au tribunal, avec sept autres hommes, rejugés à partir de ce mardi aux assises de Paris pour l'attaque manquée de fourgon blindé en mai 2010, qui s'était soldée par la mort d'une policière municipale de Villiers-sur-Marne.