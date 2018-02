publié le 26/02/2018 à 21:36

À 29 ans seulement, Martin Fourcade est un jeune homme pressé. Il rentre en France ce lundi 26 février, dans la soirée, auréolé de trois médailles d'or et du record de sportif français le plus titré aux Jeux Olympiques. Le biathlète a porté haut les couleurs de la France à Pyeongchang, en Corée du Sud.



Pressé, Martin Fourcade l'est depuis le 14 septembre 1988. Sa maman, Giselle, n'a pas le temps d'aller jusqu'à la salle d'accouchement. Le futur champion naît dans l'escalier de la clinique de Céret, dans les Pyrénées-Orientales. Quelques années plus tard, le gamin court toujours. Passionné de sport, il touche à tout près de Font-Romeu : VTT, natation, ski de fond. Le cadet d'une fratrie de trois garçons décide finalement de suivre les traces de Simon, de quatre ans son aîné, et de se mettre au biathlon.

La belle histoire aurait pu s'arrêter en 2004. Parti se former au lycée Villard de Lans, en Isère, loin de chez lui, le Pyrénéen craque. Il renonce au haut niveau. Un an plus tard pourtant, un entraîneur parvient à le convaincre de rechausser ses skis. Martin Fourcade intègre le pôle France à Prémanon, dans le Jura.

Un patron qui doute

En 2010, deux Fourcade prennent le départ de la Mass Start aux Jeux de Vancouver. On attendait Simon, mais c'est Martin qui monte sur le podium. Une surprenante 2e place pour le cadet, qui sur la ligne d'arrivée cherche son frangin du regard et finit par l'apercevoir, en pleurs, caché derrière le drapeau tricolore du père.



"Je suis en train de vivre le plus beau moment de ma vie tandis que lui vit le pire", raconte Martin Fourcade. Les mois qui suivent sont compliqués pour les deux frères. Martin, lui s'endurcit. Le gendre idéal se mue en garçon froid et distant sur les pistes. Il affiche ses ambitions, en patron.

Se consacrer à sa vie de famille

Un patron qui doute, tout de même parfois. Dans son autobiographie, Mon rêve d'Or et de Neige, Martin Fourcade revient sur cette peur qui l'a saisi la veille de son premier titre à Sotchi. Une peur qui l'empêche de respirer, le fait trembler. Un moment de doute, loin de la sérénité affichée par le jeune homme qui a su rendre populaire un sport militaire. Un porte-drapeau qui ne hausse le ton que pour dénoncer le dopage, et qui malgré la tentation n'a pas cédé à l'exil fiscal.



Aujourd'hui, le héros n'est pas certain de remettre ses titres en jeux à Pékin. Le jeune papa veut passer du temps en famille, avec sa compagne Hélène, institutrice, et leurs deux filles. "Je n'ai plus de rêve si ce n'est celui de voir grandir mes enfants", lâche-t-il. Depuis leur arrivée, la carabine du biathlète ne traîne plus sur le lit, désormais soigneusement enfermée dans un coffre-fort.