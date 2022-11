Oise : Mister Picardie 2021 décède après avoir été percuté par une voiture

Clément Berthevas, élu Mister Picardie 2021, a été renversé par une voiture alors qu'il circulait à pied le long de la route départementale 1330, à Apremont (Oise). Il est décédé des suites de ses blessures mardi 1er novembre au CHU d'Amiens, rapporte France Bleu Picardie.

Le conducteur de la voiture qui l'a renversé a d'abord pris la fuite. Puis, dans un second temps, le chauffard et sa passagère se sont rendus aux forces de l'ordre. Une "enquête de flagrance a été ouverte (et sera menée par la brigade de gendarmerie de Chantilly), pour homicide involontaire aggravé" par au moins une circonstance, le délit de fuite, a annoncé le procureur de la République de Senlis, Loïc Abrial, contacté par France Bleu Picardie. Le conducteur a été placé en garde à vue.



Après le décès du jeune homme de 25 ans, le casting prévu le 5 novembre est annulé et l'élection de Mister France Picardie (initialement organisée le 19 novembre) est reportée, a annoncé le délégué Picardie et national, Adrien Bastard.

