La Coupe du monde de rugby est déjà une réussite, selon les organisateurs

Les organisateurs de la Coupe du monde de rugby ont tenu mercredi 27 septembre leur conférence hebdomadaire, durant laquelle ils se sont félicités pour la réussite de l'évènement. Alors que seule la moitié des rencontres ont été jouées à ce stade, "au niveau des indicateurs de performance, nous explosons les meilleures références, les éditions 2015 en Angleterre et 2019 au Japon", a assuré Jacques Rivoal, le président de l’événement qui souligne que "cette Coupe du monde est déjà exceptionnelle", rapporte 20 minutes.

"On a dépassé le million de spectateurs, les stades sont pleins, et pas uniquement pour les grandes affiches. Il y avait 33.000 spectateurs à Toulouse pour Géorgie - Portugal et 25.000 pour Italie - Uruguay un mercredi à 17h45 sous la pluie", précise-t-il. Dans le détail, l'évènement a réuni 770.000 supporters à travers les fans zones dans les villes hôtes, sans compter le nombre record de téléspectateurs pour les matchs du XV de France : 15,4 millions pour la rencontre face à la Nouvelle-Zélande.

Cette réussite se ressent également à l'international. "Ces dernières années, je n’avais jamais vu une atmosphère comme celle de samedi", confie Alan Gilpin, Directeur général de World Rugby, en référence au choc Irlande - Afrique du Sud. "Rien ne contribue davantage au rayonnement du rugby qu’une Coupe du monde", ajoute-t-il. Ce succès contribue à la volonté de la discipline de s'étendre dans les pays où le rugby manque de popularité, notamment aux États-Unis où doit se tenir le Mondial-2031.

