Les infos de 5h - Coupe du monde de rugby : un boom des inscriptions en France en 2023

L'effet Coupe du monde se fait déjà ressentir dans le monde de l'ovalie. Selon les résultats d'une enquête RTL, le nombre de licenciés s'envolent dans les clubs de rugby, avec des inscriptions en hausse de 20% depuis le début de l'année auprès de la fédération française de ce sport (FFR).

Dans 20 clubs, petits et grands et situés sur l'ensemble du territoire, les nouveaux adeptes ont donc augmenté en moyenne de 20% avec un boom pour deux catégories en particulier : les féminines et puis la catégorie 3 à 6 ans. Cette tendance est également visible dans les catégorie des moins de 8 ans et des moins de 10 ans.

À Quimper, les nouveaux arrivants à l'école de rugby ont augmenté de 30% et même 40% à Beauvais. Du côté de Colomiers, la section féminine est passée de 120 à 160 joueuses, soit une hausse de 25%. Il y a donc bel et bien une dynamique générée par la Coupe du monde sur le sol français. Au club de Villeneuve-d'Ascq par exemple, les dirigeants ont reçu des mails de parents au coup de sifflet final de France-Nouvelle-Zélande, demandant une initiation au rugby en écrivant qu'ils venaient de voir le match.

