publié le 08/10/2018 à 02:17

Teddy Riner va enfin pouvoir s'entraîner au PSG. Le double champion olympique assistera le mercredi 26 octobre à l'inauguration de sa nouvelle maison, un an après l'annonce de sa création. L'antenne Judo du fameux club de football sera située dans le 13e arrondissement de Paris, comme l'avait indiqué le club parisien sur son site officiel en septembre dernier.





Mais selon les informations du JDD, le champion de 29 ans ne s'entraînera dans son club de coeur qu'une à deux fois par semaine, les installations ne pouvant rivaliser avec l'INSEP. Le judoka reprendra le chemin de l'entraînement l'an prochain, après une saison blanche en 2018.

Et il compte bien profiter de son année sabbatique jusqu'au bout. Riner est papa pour la deuxième fois, d'une petite Isis, née il y a quelques jours. Il a également investi dans la Paris School of Sports, une école de sport-business post-bac, qui accueillera des sportifs et des étudiants en reconversion dès 2019.