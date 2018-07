publié le 15/07/2018 à 07:51

L'équipe de France de football affronte la Croatie tout à l'heure dans la troisième finale de Coupe du Monde de son histoire. La rencontre a lieu à 17h à Moscou et la France se prépare à vibre pour les Bleus.



De nombreux sportifs et personnalités ont déjà apporté leur soutien aux Bleus. Parmi ceux-ci, le champion de Judo, Teddy Riner a tenu à soutenir Antoine Griezmann et ses coéquipiers sur RTL avant ce match historique. Un soutien de taille avant de défier la Croatie.

Face à l'euphorie ambiante, le sélectionneur Didier Deschamps veut rester serein. En tout cas, il pourra compter sur l'ensemble de l'effectif. Les Bleus sont arrivés à Moscou samedi 14 juillet et ne tiennent plus en place. Côté supporters, à Moscou, ils seront 10 000 pour encourager les Bleus.

À écouter également dans ce journal

14 Juillet : lors du défilé du hier à Paris, un des avions de la Patrouille de France a diffusé du rouge dans le bleu du drapeau français au-dessus des Champs Elysées. L'Armée de l'Air reconnait une erreur et en profite pour envoyer un message à l'équipe de France : "Nous formons le vœu que le Bleu soit parfaitement au rendez-vous ce dimanche".



Politique : Le chef de l'État est premier supporter des Bleus et avait fixé l'objectif lors de sa rencontre avec l'équipe de France à Clairefontaine il y a un mois et demi : "Une compétition réussie est une compétition gagnée". Mais avant le match, il a prévu de rendre visite au président russe, Vladimir Poutine.



International : Si près de 230 fan-zones sont prévues en France. À l'étranger également, les supporters des Bleus seront nombreux à retenir leur souffle, malgré parfois le décalage horaire, notamment au Québec où la communauté française est très motivée.