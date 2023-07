JO Paris 2024 : Laure Manaudou confie à RTL que porter la flamme "serait une grande récompense"

Le compte à rebours est lancé. Ce mercredi 26 juillet, il reste exactement 12 mois, soit un an avant le coup d'envoi des Jeux Olympiques de Paris 2024. Pour ce lancement de chrono, la championne olympique de natation Laure Manaudou est l'invitée de RTL. Avec à son actif trois olympiades - 2004, 2008, 2012 - et trois médailles - or, argent, bronze -, la nageuse s'est hissée parmi les plus grands athlètes français.

Capitaine des porteurs de flamme, aux côtés de son frère Florent, ainsi que deux athlètes paralympiques, Laure Manaudou représentera le pays à plus d'un titre l'été prochain. "Quand on est sportif, c'est dans nos têtes depuis très longtemps. Quand on arrive à la dernière année, on se dit que c'est le dernier chemin avant d'arriver aux JO, et qu'on n'a pas le droit à l'erreur", témoigne la championne à propos de la dernière ligne droite qui attend désormais les athlètes français.

Ce serait pour moi une récompense aussi grande qu'une médaille olympique. Laure Manaudou, Capitaine des porteurs de Flamme aux JO de Paris 2024

Et de confier sur son rôle de Capitaine des porteurs de flamme : "C'est un honneur pour nous d'avoir ce rôle-là", assure Laure Manaudou, qui explique qu'elle accompagnera le parcours de la flamme olympique et ira "à la rencontre des jeunes, leur inculquer les valeurs du sport et motiver la nouvelle génération", à Bordeaux, puisqu'elle réside dans la région.

Considérée dans un sondage comme l'une des championnes préférées des Français pour porter la flamme à son arrivée, le jour de la cérémonie, Laure Manaudou se réjouit : "Je pense que ce serait une super idée", estime-t-elle. Et d'ajouter, enthousiaste : "Je suis ravie […] ce serait pour moi une récompense aussi grande qu'une médaille olympique. Donc avec grand plaisir si on me le propose".