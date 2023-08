JO Paris 2024 : Michael Jordan, Stairway to heaven, les JO 2012... Le portrait de Florent Manaudou

Nom : Manaudou

Prénom : Florent

Âge : 32 ans.

Taille : 1,99m

Poids : 107,7 kg, comme l'autoroute infos.

Discipline : sprint, nage libre.

Fils de : Jean-Luc, employé de banque, et Olga, interprète.

Des frères, des sœurs : un grand frère, Nicolas qui a 5 ans de plus que moi, et une grande sœur, Laure, qui a 36 ans.Originaire de : Villeurbanne, et à moitié hollandais, même si je ne parle pas un mot.

Surnom : Kev, Toudou, Le Gorille, en ce moment, c'est Floman.

Meilleure performance : sur le papier, médaille d'or aux JO de Londres 2012, et dans le cœur, la médaille d'argent de Tokyo 2021.

Principale qualité : joyeux.

Principal défaut : jamais satisfait.

Autre langue : anglais couramment, un tout petit peu d'espagnol et un tout petit peu de danois.

Si tu étais...

Un personnage célèbre : Michael Jordan, j'aime bien, il a révolutionné son sport et il a fait des choses incroyables.

Un lieu : une plage au sunset parce qu'on peut boire une bière avec.

Un vêtement : un short.

Un mot : plaisir.

Une couleur : en ce moment, rose.

Un animal : un gorille.

Une chanson : Stairway to heaven.

Films ou séries : je suis plus film. Celui que je pourrais le plus regarder sans me lasser, c'est Le dîner de cons.

People préféré : ma sœur, parce que je l'aime.

Une application préférée : c'est nul mais c'est mon application pour regarder si je dors assez. Parce que je suis en fin de carrière, donc il ne faut pas que je sois trop fatigué. Ça s'appelle Oura Ring.Les débuts : je me rappelle, c'était dans une piscine tournesol, les fameuses piscines qui ont été construites dans les années 1970, et il y avait des bancs tout autour de la piscine. On mettait de l'eau et on glissait le plus longtemps possible sur le banc. Je n'étais pas très féru d'entrainement, je le suis un tout petit peu plus maintenant, je n'ai pas le choix.

D'autres sports : handball. J'ai fait un an de judo.

Meilleur souvenir : j'ai eu une vie tellement pleine de plein de choses... Les moments qui m'ont donné le plus de plaisir, il y a eu le relais aux championnats du monde. Ça, c'est côté sportif, en 2013 quand on gagne. Ça, c'était incroyable, niveau émotions. Et niveau sensations, les 3-4 fois où j'ai sauté en parachute.

Pire souvenir : il y a dix ans, c'est la mort de mon meilleur ami. C'est un souvenir dur qui m'a forgé. C'était la pire nouvelle que j'ai reçue.

Un rêve : un vrai rêve qui ne se réalisera jamais, c'est être guitariste dans un groupe de rock, remplir le Stade de France ou Wembley et jouer de la guitare devant 80.000 personnes.

Ton geste pour la planète : je n'achète plus de bouteille d'eau.

Péché-mignon : junk-food, pizzas, les burgers... Le burger, c'est le junk-food que j'ai le plus mangé dans ma vie.

Une idée pour améliorer la pratique du sport en France : en faire un petit peu plus à l'école, déjà.

Un souvenir des Jeux : un souvenir des Jeux que j'ai jamais dit : cérémonie de clôture en 2012. Le moment où ils éteignent la flamme, j'ai pleuré, parce que je me suis dit "Je revivrai peut-être jamais ça. J'ai gagné les Jeux, je suis avec mes potes", il y avait ma sœur, c'était incroyable et je n'ai toujours pas revécu ça, donc j'espère qu'à Paris, je revivrai la même chose, mais c'était un moment hyper émouvant.

Tu seras où le 26 juillet 2024 : j'espère que je serai sur le bateau, en train de porter le drapeau français.