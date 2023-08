JO Paris 2024 : Alicia Keys, "Harry Potter", Guillaume Musso... Le portrait d'Iliana Rupert

Nom : Rupert.

Prénom : Iliana.

Âge : 21 ans.

Taille : 1m93.

Discipline : basket-ball.

Famille : fille de Thierry Rupert, ancien basketteur professionnel et Elham Rupert. Un petit frère Rayan Rupert, qui a 19 ans et qui est joueur NBA.

Originaire de : beaucoup d'endroits. Je suis née à Paris, j'ai beaucoup déménagé. J'ai été au Mans pendant longtemps et là, j'envisage de revenir à Paris.

Surnom : Ili, Dada.

Principale qualité : ma gentillesse.

Principal défaut : j'accepte très mal l'échec.

Études : je suis à l'EM Lyon, en global BBA, c'est ma 4e année.

Autre langue : l'anglais et l'italien.

Idole : Serena Williams.

Un personnage célèbre : un super-héros Marvel.

Un lieu : Paris.

Un vêtement : un t-shirt.

Un mot : sourire.

Une couleur : ma couleur préférée, c'est le noir. C'est quand même assez triste, donc je dirais du blanc.

Un animal : une girafe.

Son préféré : j'adore Alicia Kys, If I Ain't Got You.

Films ou séries : films. Harry Potter, toute la saga.

Livre de chevet : un livre que j'adore lire, que j'ai déjà lu beaucoup de fois et que je vais continuer à relire c'est Central Park de Musso.

Les débuts : très jeune, j'avais quatre ans, c'était à Pau. J'ai des vidéos en plus de moi qui jouait à ce moment-là, que j'adore regarder.

D'autres sports : j'ai fait de la natation, j'ai fait du tennis, de la danse. Avec l'école, j'ai fait un peu de volley.

D'autres passions : je n'ai pas de passion particulière mais j'adore apprendre de nouvelles choses.

Meilleur souvenir : les souvenirs en famille. Je suis d'origine marocaine et tous les étés, quand j'étais petite, on allait au Maroc avec mon papa, ma maman, mon frère et mes oncles, mes cousins, cousines. C'était vraiment la réunion familiale dans la maison de famille. C'est toujours des super souvenirs.

Un rêve : c'est un rêve mais aussi un objectif, ce serait d'être championne olympique.

Un geste pour la planète : je fais beaucoup de gestes pour la planète. Déjà, tout ce qui est bouteilles en plastique, etc, j'en n'ai plus du tout, j'ai des gourdes. Après c'est des petites choses au quotidien, le tri alimentaire, bien séparer, etc. Essayer de diminuer au maximum l'empreinte carbone en général, avec des petits gestes au quotidien.

Péché mignon : j'adore tout ce qui est sucré. C'est un peu compliqué, j'ai réussi avec le temps à diminuer, mais j'avoue que c'est mon péché mignon.

Un souvenir des JO : forcément la médaille à Tokyo au moment où le match se termine et qu'on réalise qu'on est médaillé olympique. C'est une sensation que je n'aurais jamais pensé avoir aussi tôt et qui est incroyable. En plus, il n'y avait pas de public, on était vraiment entre nous, c'était vraiment un moment fort. Et ensuite, ce n'est pas un souvenir en particulier, mais c'est vraiment juste la vie au village. Juste se balader, voir tous ces sportifs connus, c'était fou.

Tu seras où le 26 juillet 2024 : j'espère être sur la barge sur la Seine avec l'équipe de France.