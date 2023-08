JO Paris 2024 : Kalash, Zendaya, Clue... Le portrait d'Ysaora Thibus

Nom : Thibus

Prénom : Ysaora

Âge : 31 ans, bientôt 32.

Taille : 1,74 m

Discipline : l'escrime.

Meilleure performance : Championne du monde 2022.

Fille de : Chantal, pharmacienne et Henri, restaurateur.

Des frères, des sœurs : oui, un petit frère.Originaire de : Guadeloupe.

Surnom : Isa, Zaza, et Rachou.

Principale qualité : je suis authentique, naturelle, honnête.

Principal défaut : pareil, trop honnête, trop authentique, trop entière, du coup, je peux être un peu impulsive.

Études : Une licence d'économie à La Sorbonne et un master de management en école de commerce, à l'ESCP.

Autre langue : anglais, "my fiancé is American".

Idole : Serena Williams, Michelle Obama, Rokhaya Diallo, Laura Flessel… Il y en a trop. Des femmes, beaucoup de femmes.

Si tu étais...

Un personnage célèbre : Peut-être Joséphine Baker, parce qu'elle avait une vie assez incroyable.

Un lieu : une plage en Guadeloupe.

Un vêtement : un haut blanc, une paire de jeans, des baskets, un truc confort.

Un mot : merci.

Une couleur : orange, alors que je ne porte jamais d'orange, mais je trouve que c'est une couleur assez solaire.

Un animal : un lion, c'est mon signe astrologique.

Son préféré : ça change tout le temps, là, j'écoute un son de Pip Milett que j'adore et rien à voir, aussi, des sons de Kalash, donc deux vibes totalement différentes.

Films ou séries : séries. Ça m'occupe pas mal.

People préféré : j'aime bien Zendaya en ce moment.

Une application préférée : Clue. C'est une appli sur le cycle menstruel, j'ai investi dedans. Je trouve que c'est très bien pour apprendre à se connaître, et ça m'aide pour en apprendre plus sur moi et sur mes performances.Les débuts : à l'âge de sept ans. À la base, ma mère y a pensé pour mon petit frère, j'ai essayé et je suis tombée amoureuse de ce sport.

D'autres sports : j'ai fait de la danse classique et plein d'autres danses : j'ai fait de la danse contemporaine, des claquettes, de la danse indienne, du hip-hop...

D'autres passions : la mode et ma plateforme Essentielle, ça me fait kiffer de créer des contenus pour des athlètes féminines.Meilleur souvenir : un moment où j'étais avec toute ma famille autour d'une table, où on rigole. Je ne les vois pas souvent.

Pire souvenir : les Jeux olympiques de Tokyo. Ça a été un moment assez difficile.

Un rêve : l'égalité hommes femmes dans la société, ce serait cool.

Métier pour plus tard : tester plein de trucs, créatrice de mode, productrice de films... je ne sais pas, quelque chose qui me fasse kiffer.

Péché-mignon : les bonbons.

Un souvenir des Jeux : j'ai rencontré mon fiancé aux Jeux de Rio, il était en équipe des États-Unis, escrimeur aussi et on s'est rencontrés comme ça.

Tu seras où le 26 juillet 2024 : sur cette péniche avec l'équipe de France pour cette belle cérémonie d'ouverture. Et pourquoi pas porte-drapeau...