JO Paris 2024 : Tahiti, Lewis Hamilton, "H"... Le portrait de Kauli Vaast

Nom : Vaast.

Prénom : Kauli.

Âge : 21 ans.

Taille : 1m75.

Discipline : surfeur.

Famille : fils de Gaël et Nathalie, tous les deux profs. Ma petite sœur Ylan Vaast, 18 ans, et mon petit frère Nicky Vaast, 16 ans.

Originaire de : Tahiti.

Surnom : Kaulette.

Principale qualité : rigolo et gentil.

Principal défaut : parle trop.

Études : j'ai eu mon bac ES et j'ai fait un an et demi en STAPS.

Autre langue : anglais, un petit peu tahitien, un petit peu espagnol.

Idole : c'est vraiment Jérémy Florès, un surfeur français avec qui j'ai grandi et qui m'a énormément donné, qui a été là pour le jour de ma qualification.

Meilleure performance : pour l'instant la qualification pour les JO de 2024.

Personnage célèbre : Lewis Hamilton.

Un lieu : la vague de teahupoo.

Un vêtement : un t-shirt Dior.

Un mot : rigolo.

Une couleur : orange.

Un animal : une loutre.

Son préféré : j'aime bien la deep house.

Film ou série : séries. H.

Livre de chevet : Candide.

People préféré : Jamel Debbouze.

Appli préférée : Candy Crush.

Snapchat, Instagram ou Twitter : j'ai Insta.

Les débuts : à l'âge de 4 ans à Tahiti.

D'autres sports : la pêche sous-marine, le Taekwondo et de la course.

D'autres passions : tout ce qui est glisse, j'aime bien la moto cross.

Meilleur souvenir de ta vie : ma deuxième place à Tahiti, quand j'ai vu tout le monde qui était derrière moi.

Le pire souvenir : quand j'ai bouffé sur ma grosse vague, il y a deux ans. La plus grosse vague à teahupoo. Je suis tombé à la fin de la vague, j'ai cru que j'allais mourir.

Un rêve : pouvoir remporter la médaille d'or olympique l'année prochaine.

Un métier pour plus tard : peut-être travailler dans le sport, continuer dans le surf.

Ton geste pour la planète : ramasser le plus de déchets possible quand je vais surfer à la maison, à Tahiti.

Péché mignon : le foie gras.

Un souvenir des JO : quand Italo Ferreira a gagné la première médaille d'or olympique en surf.

Tu seras où le 26 juillet 2024 : je sais pas, soit ici, soit à Tahiti pour me préparer pour aller à l'eau.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter