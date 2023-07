JO Paris 2024 : surf, "Breaking Bad", David Guetta... Le portrait de Renaud Lavillenie

Nom : Lavillenie.

Prénom : Renaud.

Âge : 36 ans.

Taille : 1 mètre 76.

Discipline : saut à la perche.

Meilleure performance : 6m16.

Famille : fils de Gilles et Colette, une sœur, un frère et 3 demi-frères. Deux enfants, une fille et un garçon.

Originaire de : Cognac en Charente.

Surnom : la machina.

Principale qualité : compétiteur.

Principal défaut : compétiteur.

Études : je me suis arrêté en deuxième année de Staps.

Autre langue : anglais plutôt bien et un petit peu d'espagnol.

Idole : Jean Galfione.

Personnage célèbre : moi, je suis pas mal, je m'aime bien, je ne vais pas changer.

Un lieu : Le Puy-de-Dôme.

Un mot : envol.

Une couleur : le bleu.

Un animal : le cheval.

Son préféré : pas mal de style, un peu électro. David Guetta pas mal.

Film ou série : en ce moment séries. Une série que j'ai vraiment kiffée, c'est Breaking Bad. Ou Peaky Blinders.

Un livre de chevet : aucun, je ne sais pas lire.

People préféré : Matt Pokora.

Appli préférée : je passe pas mal de temps sur Instagram.

Débuts : mes vrais débuts, j'avais sept ans. C'est là où j'ai fait mes vrais débuts sur un sautoir. Sinon, à quatre ans et demi déjà, je faisais une simulation avec une tringle à rideaux dans le jardin.

Autre sport : il y en a beaucoup, le vélo, le surf, le sport mécanique.

Un métier pour après : je ne sais pas, je verrai ce qui se présentera, des contextes... rien n'est acquis, mais a minima, organisateur d'événements de perche.

Un rêve : aller surfer à Hawaï.

Ton geste pour la planète : emmener ma fille à vélo le plus possible.

Péché mignon : j'hésite entre les bonbons et la glace.

Une idée pour améliorer la pratique du sport en France : l'intégrer le plus possible à l'école parce que ce sont les jeunes qui doivent être inculqués de cette activité pour que ça puisse être ensuite quelque chose de complètement naturel quand ils seront actifs dans la vie professionnelle. Il faut commencer dès le plus jeune âge.

Un souvenir des Jeux : la globalité des Jeux de Londres. J'ai eu la chance à la fois, moi, de vivre quelque chose d'inouï et ensuite, le lendemain, d'aller vibrer, c'était Les Experts à l'époque au handball.

Tu seras où le 26 juillet 2024 : J'ai deux options. Soit, je serai chez moi, au calme, en train de regarder la cérémonie, comme je l'ai fait en 2012. Soit, il y aura peut-être un aller-retour à faire à Paris pour être sur la scène quand même.