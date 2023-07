JO Paris 2024 : Lego, Chopin, le Pays basque... Le portrait de Marie Patouillet

Nom : Patouillet.

Prénom : Marie.

Âge : 35 ans.

Taille : 1 mètre 69.

Discipline : paracyclisme sur piste et sur route.

Handicap : j'ai une malformation de naissance au niveau du pied et la cheville gauche.

Famille : fille d'Olivier et Pascale. Olivier est cadre supérieur et Pascal hôtesse de l'air. Un petit frère et deux petites soeurs.

Originaire de : la région parisienne, à Versailles exactement.

Surnom : je n'en ai pas.

Principale qualité : déterminée.

Principal défaut : têtue.

Études : j'ai fait des études de médecine et je suis médecin généraliste aujourd'hui.

Autre langue : je me débrouille en anglais.

Personnage célèbre : je ne sais pas parce que je suis quand même bien dans mes baskets et je n'aurais pas envie de prendre la place de quelqu'un d'autre. Mais après, c'est vrai que Marie-José Pérec m'inspire quand même beaucoup.

Un lieu : le Pays basque.

Un vêtement : des chaussures.

Un mot : arc-en-ciel.

Un animal : un lionceau.

Son préféré : je suis fan de musique classique. Chopin.

Film ou série : je dirais plutôt film.

Livre de chevet : j'ai acheté un bouquin biographique sur Yves Saint Laurent.

People préféré : ma femme Soraya Garlenq.

Les débuts : dans le handisport pour être classifié à l'international, il faut participer à une compétition internationale. J'ai commencé par une Coupe du monde à Ostende où ça a été une catastrophe. Je n'avais pas du tout le niveau, mais il fallait quand même que je prenne le départ de la course pour qu'ils se rendent compte du handicap en action. C'était une course de 60 kilomètres et j'ai fait un contre-la-montre. Au bout de trois kilomètres, je me suis fait larguer et je me sentais bien seule pendant 57 kilomètres.

D'autres sports : malheureusement, comme je ne peux pas courir, je n'ai pas beaucoup de choix. Non, je peux nager, je peux encore surfer.

D'autres passions : la musique. J'ai fait 12 ans de piano au conservatoire. Et là, récemment, je me suis lancée le défi d'apprendre à jouer du saxo et de savoir en jouer pour les Jeux, pour pouvoir célébrer les médailles au village.

Péché mignon : si vous mettez des Lego, je peux y passer une journée entière.

Un souvenir des JO : les Jeux de Tokyo, ça a été les volontaires japonais, franchement, qui apportent énormément de joie et de bonne humeur. Et c'est vraiment des repères quand on débarque dans le village. Et j'espère que les volontaires français seront aussi géniaux qu'eux.

Une idée pour améliorer la pratique du sport en France : j'aimerais bien justement que les Jeux de 2024 fassent découvrir à un plus large public, le handisport, le parasport et que ça donne l'idée aux clubs, aux associations sportives et même aux écoles de s'entourer de personnes compétentes pour encadrer un enfant en situation de handicap.

Tu seras où le 26 juillet 2024 : j'espère que je serais sur la feuille de sélection. Je pense que je ne serais pas à la cérémonie d'ouverture parce que les épreuves de cyclisme sur piste commencent le lendemain. Mais en tout cas, j'espère bien être au village.