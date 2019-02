publié le 20/02/2019 à 19:39

Carlota Dudek est une B-Girl, comprenez une breakdanceuse. Tous les jours depuis 10 ans, l'adolescente de 16 ans s'entraîne pendant plusieurs heures à réaliser enchaînements acrobatiques et figures au sol.



"La particularité du breakdance avec les autres danses hip-hop, c'est que celle-ci se concentre au sol, donc il est nécessaire d'avoir une bonne préparation physique pour faire tout ça."

L'art de la danse est donc aussi un sport à part entière qui candidate pour les JO de 2024. Un joli rêve et un coup de projecteur pour les quelques 6.000 licenciés en France. De quoi permettre à la discipline de gagner en visibilité, en reconnaissance.

Pour rajeunir son audience, le Comité International Olympique a déjà intégré le breakdance en octobre 2018, aux Jeux Olympiques de la jeunesse à Buenos Aires en Argentine. Carlota Dudek a terminé 4ème.

Technique et charisme

Martin Lejeune, lui est reparti avec une médaille d'argent. Alors forcément, il est l'un des espoirs pour 2024." J'aurai 21 ans.Dès qu'on saura vraiment le délibéré, on commencera à y penser." En attendant, il s'entraîne quotidiennement avec son équipe.

Malgré son jeune âge, le B-Boy maîtrise la technique. Son autre atout : la prestance, l'amplitude des mouvements et son charisme.





Mais l'art et le sport sont ils compatibles ? Le breakdance risque-t-il d'être trop codifié en entrant aux JO ? Car qui dit discipline dit règles et notes, comme pour le patinage artistique quand les vainqueurs des tournois actuels de breakdance sont désignés à main levée.



Sasha Vangrevelynghe de l'association KLA District estime que les process de jugement font encore débat. "Les anciens pensent que ça peut pas aller, mais je comprends que ça puisse faire peur." Le CIO doit trancher. Une chose est sûre, il y aura battle.