JO 2022 : on vous explique enfin les règles du curling

C'est le vilain petit canard des Jeux olympiques d'hiver. Le curling a mauvaise réputation, jugé ennuyeux ou incompréhensible... Alors oui, les parties sont un peu longues, entre deux et trois heures, mais les règles elles, sont très simples à comprendre. Sans tomber dans le cliché de dire que le curling, c'est de la pétanque sur glace, à l'approche des JO de Pékin (4 février 2022 - 20 février 2022), voilà ce qu'il faut savoir pour en maitriser les règles.

Pour commencer, le curling est un sport d'équipes, composées de 4 joueurs. Pour les JO de Pékin, 10 nations sont parvenues à se qualifier, mais malheureusement pas les Français. Le but du jeu est de faire glisser sur la glace, une pierre de 19,6 kilos, sur une piste de 42,07m de long et 4,3m de large. Le but étant, comme pour la pétanque en l'occurrence, de se rapprocher le plus possible du centre de la cible, située en bout de piste, et appelée la "maison", explique la Fédération française des sports de glace.

Un match de curling se joue en 10 manches, appelées des "ends". Lors de chacune des manches, chaque joueur lance deux pierres. Il y a donc 8 pierres lancées par équipe à chaque manche et les équipes lancent leurs pierres à tour de rôle.

Décompte des points et rôles

À l'issue de la manche, une fois que toutes les pierres sont lancées, l'équipe qui a la pierre le plus près du centre gagne un point. Elle gagne, comme pour la pétanque à nouveau, autant de points qu'elle a de pierres plus proches du centre que celles de l'équipe adverse. Ne sont comptabilisées, uniquement les pierres qui se trouvent à l'intérieur ou mordant la maison. À l'issue des 10 manches, l'équipe qui a le plus de points l'emporte.



Chaque membre de l'équipe lance deux pierres à tour de rôle, mais les trois autres, pendant ce temps, ont un rôle bien précis. Deux d'entre eux sont chargés du balayage. Équipés de balais, ils frottent la glace pour influer sur la trajectoire de la pierre. Le 4e est positionné au bout de la piste et donne des indications aux balayeurs pour orienter la pierre.