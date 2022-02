JO 2022 : le programme de vendredi 18 février en heures françaises avec Fillon Maillet

Seulement six épreuves délivrent des médailles, vendredi 18 février aux Jeux d'hiver de Pékin, mais la France aborde cette antépénultième journée avec beaucoup d'ambitions. Comment ne pas commencer par la mass-start hommes en biathlon (10h heure française), avec au départ le grand bonhomme de ces JO, Quentin Fillon Maillet ?

Le Jurassien de 29 ans aux cinq médailles (or en individuel et en poursuite, argent en relais mixte, relais masculin et sprint) est à 15 kilomètres, vingt cibles et une dernière grosse demi-heure d'effort d'entrer dans l'histoire olympique et de devenir le premier sportif aux Jeux d'hiver à amasser six médailles sur une édition. Sont également en lice Émilien Jacquelin, Simon Desthieux et Fabien Claude.

Mais ce n'est pas tout du côté du biathlon, qui a apporté 6 des 13 médailles de la France en Chine avec l'argent de Anaïs Chevalier-Bouchet en plus des performances de "QFM" : la mass-start femmes est aussi au programme (8h heure française) après avoir été avancée d'un jour en raison des températures très basses attendues ce week-end dans la station de Zhangjiakou. Anaïs Chevalier-Bouchet est accompagnée au départ par Justine Braisaz-Bouchet, Anaïs Bescond et Julian Simon.

Le ski cross de nouveau en haut de l'affiche ?

Les chances de podium sont aussi extrêmement sérieuses avec le ski cross hommes. Il y a huit ans, les Bleus avaient signé le triplé avec Jean-Frédéric Chapuis, Arnaud Bovolenta et Jonathan Midol. Le premier est encore là cette année, avec le frère de Jonathan, Bastien Midol, ainsi que François Place et Térence Tchiknavorian. Enfin, en bobsleigh à deux femmes, Margot Boch et Carla Sénéchal tenteront de créer l'exploit.

Le programme de vendredi 18 février :

En gras, les 6 épreuves délivrant des médailles.

Biathlon :

08h00 - Mass-start femmes

10h00 - Mass-start hommes

Bobsleigh :

13h00 - Bobsleigh à deux femmes : 1re manche

14h30 - Bobsleigh à deux femmes : 2e manche

Curling (tournoi hommes) :

07h05 - Match pour la 3e place

Curling (tournoi femmes) :

13h05 - Demi-finale Suède - Grande-Bretagne

13h05 - Demi-finale Japon - Suisse

Hockey sur glace (tournoi hommes) :

05h10 - Demi-finale Finlande - Slovaquie

14h10 - Demi-finale Comité olympique russe - Suède

Patinage artistique :

11h30 - Couples Couple

11h30 - Programme court Couple

Patinage de vitesse :

09h30 - 1.000 m hommes

Ski freestyle :

02h30 - Half-pipe femmes : finale

04h45 - Ski cross hommes : phase de classement

07h00 - Ski cross hommes : 8esde finale

07h35 - Ski cross hommes : quarts de finale

07h54 - Ski cross hommes : demi-finales

08h15 - Ski cross hommes : finale