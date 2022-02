JO 2022 : le programme de mercredi 16 février en heures françaises avec Noël et Pinturault

Au lendemain d'une nouvelle marquée par le biathlète Quentin Fillon Maillet, médaillé d'argent en relais masculin avec Fabien Claude, Emilien Jacquelin et Simon Desthieux, la France va-t-elle décrocher une 13e médaille aux Jeux de Pékin, voire d'autres, mercredi 16 février ? Il y a plusieurs raisons d'y croire. Premier rendez-vous à ne pas manquer, le slalom messieurs en ski alpin (1re manche à 3h15 heure française, 2e manche à 6h45).

Deux prétendants au podium sont au départ : Clément Noël et Alexis Pinturault. 4e il y a quatre ans à Pyeongchang, le premier compte neuf victoires en Coupe du monde depuis le début de sa carrière. Pinturault semble de son côté aller mieux, cinq jours après avoir subi une contusion à l'épaule lors du combiné qui l'a handicapée lors du géant de dimanche, tout de même terminé à la 5e place.

Direction ensuite le site de biathlon avec le relais femmes à 8h45. Anaïs Bescond, Anaïs Chevalier-Bouchet, Justine Braisaz-Bouchet et Julia Simon songent forcément à une revanche après des épreuves individuelles décevantes. En ski de fond, Hugo Lapalus Richard Jouve abordent le sprint par équipes hommes avec appétit (12h30). Mélissa Gal et Léna Quintin sont alignées 30 minutes plus tôt. Elles visent un exploit, comme Gwendoline Daudet et Tifany Huot-Marchand en short-track (1.500 m) à 14h18.

Le programme de mercredi 16 février :

En gras, les 7 épreuves délivrant des médailles.

Biathlon :

08h45 - Relais femmes

Curling (tournoi femmes, 1er tour) :

02h05 : Canada - États-Unis

02h05 - Suisse - Corée du Sud

02h05 - Chine - Grande-Bretagne

13h05 - Corée du Sud - Danemark

13h05 - Japon - États-Unis

13h05 - Comité olympique russe - Suède

13h05 - Canada - Chine

Curling (tournoi hommes, 1er tour) :

07h05 - Chine - Suisse

07h05 - Grande-Bretagne - Comité olympique russe

07h05 - Italie - Danemark

Hockey sur glace (tournoi hommes, quarts de finale) :

05h10 - États-Unis - Slovaquie

07h00 - Comité olympique russe - Danemark

09h40 - Finlande - Suisse

14h30 - Suède - Canada

Hockey sur glace (tournoi femmes) :

12h30 - Match pour la 3e place Suisse - Finlande

Short-track :

12h30 - 1.500 m femmes : quarts de finale

13h15 - 1.500 m femmes : demi-finales

14h18 - 1.500 m femmes : finale

13h44 - Relais hommes : finale

Ski alpin :

03h15 - Slalom hommes : 1re manche

06h45 - Slalom hommes : 2e manche

Ski freestyle :

02h30 - Slopestyle hommes : finale 1re manche

12h00 - Saut acrobatique hommes : finale

Ski de fond :

10h00 - Sprint par équipe femmes : demi-finales

11h00 - Sprint par équipe hommes : demi-finales

12h00 - Sprint par équipe femmes : finale

12h30 - Sprint par équipe hommes : finale