JO 2022 : le programme de lundi 14 février en heures françaises avec Papadakis et Cizeron

Quatre ans après la mésaventure de la robe à Pyeongchang, l'heure de la consécration suprême semble venue pour Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron à Pékin. Le couple de patineurs français a dominé la danse rythmique, record du monde en prime, samedi 12 février. Leur quête d'or olympique est idéalement lancée avant le programme libre (à partir de 2h22 heure française), traditionnellement leur point fort.

Papadakis et Cizeron (26 et 27 ans) ont été récompensés par 90,83 points au bout de leur prestation sur le thème imposé des musiques urbaines. Mieux que leur précédent record du monde (90,03 pts fin 2019) et près de deux points devant les Russes Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov (88,85, record personnel). Les Américains Madison Hubbell et Zachary Donohue se sont classés troisièmes (87,13).

Tess Ledeux vise aussi le podium en slopestyle après sa médaille d'argent en Big Air (2h30). En bobsleigh, Margot Boch devra réaliser un immense exploit pour monter sur la "boîte" en monobob (4h). Les autres épreuves attribuant des médailles sont le saut femmes en ski freestyle (11h) et le concours par équipes hommes en saut à skis (12h06).

Le programme de lundi 14 février :

En gras, les 5 épreuves délivrant des médailles.

Bobsleigh :

02h30 - Monobob femmes : 3e manche

04h00 - Monobob femmes : 4e et dernière manche

13h05 - Bobsleigh à deux hommes : 1re manche

14h40 - Bobsleigh à deux hommes : 2e manche

Curling (tournoi femmes, 1er tour) :

02h05 - Chine - Japon

02h05 - Canada - Comité olympique russe

02h05 - États-Unis - Corée du Sud

13h05 - Suisse - Suède

13h05 - Grande-Bretagne - Canada

13h05 - Japon - Corée du Sud

13h05 - Danemark - Comité olympique russe

Curling (tournoi hommes, 1er tour) :

07h05 - Canada - Italie

07h05 - Danemark - Norvège

07h05 - Comité olympique russe - Suède

07h05 - Suisse - Grande-Bretagne

Hockey sur glace (tournoi femmes) :

05h10 - Demi-finale : Canada - Suisse

14h10 - Demi-finale : États-Unis - Finlande

Patinage artistique :

02h15 - Danse libre

Saut à skis :

12h00 - Grand tremplin par équipes hommes : finale, 1re manche

13h06 - Grand tremplin par équipes hommes : finale, 2e manche

Ski freestyle :

02h30 - Slopestyle femmes : finale

05h30 - Slopestyle hommes : tour préliminaire

12h00 - Saut acrobatique femmes : finale

Snowboard :

02h30 - Big Air femmes : tour préliminaire, 1re manche

03h15 - Big Air femmes : tour préliminaire, 2e manche

04h00 - Big Air femmes : tour préliminaire, 3e manche

06h30 - Big Air hommes : tour préliminaire, 1re manche

07h15 - Big Air hommes : tour préliminaire, 2e manche

08h00 - Big Air hommes : tour préliminaire, 3e manche