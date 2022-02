JO 2022 : le programme de dimanche 20 février en heures françaises avec Delphine Claudel

Ce dimanche 20 février marque la 16e et dernière journée des Jeux Olympiques d'hiver 2022. Les chances de médailles tricolores ne sont pas fortes mais il existe quand même de l'espoir tant nos Français nous ont ébloui cette année. Delphine Claudel sera la principale chance chez les Bleus en ski de fond. La fondeuse de 25 ans, qui portera le dossard numéro 12, devra jouer les trouble-fêtes pour s'emparer d'une médaille dans l'épreuve du 30 kms dames qui aura lieu à 7h30, heure française. Elle sera accompagnée de Coralie Bentz et Flora Dolci.



En ski alpin, place à l'épreuve par équipes avec le slalom parallèle (8es de finale à 2h, finale à 3h28) avec Alexis Pinturault, Tessa Worley, Mathieu Faivre, Coralie Frasse Sombet, Clara Direz et Thibaut Favrot. Les Français auront l'occasion de se retirer de la compétition avec les honneurs en allant chercher une médaille qui est à leur portée.

Enfin, en bobsleigh, le pilote Romain Heinrich, accompagné des pousseurs Lionel Lefebvre, Dorian Hauterville et Jérôme Laporal vont concourir afin de remonter le plus de places possibles après leur prestation en demi-teinte ce samedi. Ils sont pour l'heure 14e de l'épreuve du bob à quatre.

La France compte actuellement 14 médailles avant cette 16e journée de compétitions, 5 en or, 7 en argent et 2 en bronze. Son record est de 15 podiums, à Sotchi en 2014 comme à Pyeongchang il y a quatre ans. Depuis la première édition des JO d'hiver en 1924 à Chamonix, la France a remporté un total de 138 médailles, dont 41 en or, 42 en argent et 55 en bronze.

Le programme de dimanche 20 février :

En gras, les épreuves délivrant des médailles.



Bobsleigh :

02h30 - Bobsleigh à quatre mixte : 3e manche

04h05 - Bobsleigh à quatre mixte : 4e manche

Curling (tournoi femmes) :

02h05 - Finale Japon - Grande-Bretagne



Hockey sur gazon (tournoi hommes) :

05h10 - Finale Finlande - Comité Olympique Russe

Ski alpin :

02h00 - Parallèle par équipes : 8es de finale

02h40 - Parallèle par équipes : quarts de finale

03h09 - Parallèle par équipes : demi-finales

03h28 - Parallèle par équipes : finale



Ski de fond :

07h30 - 30 km style libre femmes