JO 2022 : Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron sacrés champions olympiques de danse sur glace

Gabriella Papadakis et Guillaume CIzeron sont champions olympiques pour la première fois de leur histoire.

Enfin ! Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont été sacrés champions olympiques de danse sur glace lundi aux Jeux de Pékin, apportant à la France sa 11e médaille, la troisième en or.

Les danseurs avaient été médaillés d'argent aux JO de 2018. Sur la glace chinoise, ils se sont largement imposés, avec un total de 226,98 points, nouveau record du monde, devant les Russes Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov (220,51) et les Américains Madison Hubbell et Zachary Donohue (218,02).

Pour le couple, il s'agit d'une revanche après le traumatisme de 2018, quand Gabriella Papadakis avait perdu sa robe, laissant filer la médaille d'or. Vendredi dernier sur RTL, les danseurs se montraient revanchards : "Déjà on n'aime pas regarder les erreurs... Là, c'était une malchance. Il n'y a rien d'autre à faire que de tourner la page", avait expliqué Guillaume Cizeron, avant que les deux athlètes fassent part de leur détermination à ramener une médaille. C'est désormais chose faite.